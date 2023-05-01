Троих одним ударом: Стерненко показал чрезвычайно эффективное применение ВСУ дрона-камикадзе — видео 1 мая, 15:29 Беспилотник влетел прямо в окоп с оккупантами (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Украинские военные продолжают совершенствовать свои навыки по управлению беспилотниками-камикадзе для наиболее эффективного уничтожения оккупантов.

Одним из таких примеров поделился у себя в соцсетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Как видно на обнародованных кадрах, обнаружив во время разведки позиций российских захватчиков живую силу противника, украинский беспилотник влетел к ним просто в окоп, успешно поразив заданную цель.

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«Сразу три российских оккупанта. Их ударом FPV-дрона ликвидировали спецназовцы. Дрон из партии HLOPOK, на которую деньги давали именно вы. Это практически вклад в дело ликвидирования русских захватчиков. Благодарность нашим воинам и всем, кто помогает силам обороны!» — написал Стерненко в комментарии к обнародованным кадрам.