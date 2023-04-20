Дрон-камикадзе заскочил на «новоселье» к оккупантам, обустроившим позицию на крыше многоэтажки — видео 20 апреля, 16:47 Приветствие украинского дрона оказалось весьма горячим (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Украинские защитники обнародовали занимательное видео с уничтожением скрытой позиции, оборудованной расчетом ПТРК российских захватчиков.

Проведя предварительную авиаразведку, военнослужащие ВСУ заметили подозрительную активность на крыше одного из многоэтажных домов.

Как оказалось, обнаруженные на ней оккупанты готовились к охоте на украинскую бронетехнику.

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В свою очередь Силы обороны решили отправить к ним в гости дрон-камикадзе, который горячо «поздравил» россиян с «новосельем».