Дрон-камикадзе заскочил на «новоселье» к оккупантам, обустроившим позицию на крыше многоэтажки — видео
Приветствие украинского дрона оказалось весьма горячим (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)
Украинские защитники обнародовали занимательное видео с уничтожением скрытой позиции, оборудованной расчетом ПТРК российских захватчиков.
Проведя предварительную авиаразведку, военнослужащие ВСУ заметили подозрительную активность на крыше одного из многоэтажных домов.
Как оказалось, обнаруженные на ней оккупанты готовились к охоте на украинскую бронетехнику.
В свою очередь Силы обороны решили отправить к ним в гости дрон-камикадзе, который горячо «поздравил» россиян с «новосельем».