Дрон-камикадзе заскочил на «новоселье» к оккупантам, обустроившим позицию на крыше многоэтажки — видео

20 апреля, 16:47
Поделиться:
Приветствие украинского дрона оказалось весьма горячим (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Приветствие украинского дрона оказалось весьма горячим (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Украинские защитники обнародовали занимательное видео с уничтожением скрытой позиции, оборудованной расчетом ПТРК российских захватчиков.

Читайте также:
Парад неудачников. Появились новые забавные видео со злоключениями оккупантов в Украине

Проведя предварительную авиаразведку, военнослужащие ВСУ заметили подозрительную активность на крыше одного из многоэтажных домов.

Как оказалось, обнаруженные на ней оккупанты готовились к охоте на украинскую бронетехнику.

Видео дня

В свою очередь Силы обороны решили отправить к ним в гости дрон-камикадзе, который горячо «поздравил» россиян с «новосельем».

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1648684513537540097
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные ПТРК Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X