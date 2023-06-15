Дрон ВСУ проучил оккупанта с ПЗРК, который слишком расслабился у себя в «курятнике» — видео

15 июня, 17:26
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Со своей задачей по наблюдению за небом оккупант совершенно не справился (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Со своей задачей по наблюдению за небом оккупант совершенно не справился (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Бойцы ВСУ ликвидировали наблюдательный пост вражеского оператора переносного зенитного ракетного комплекса, обустроенный ВС РФ на высоте пары десятков метров.

Для этого украинские защитники использовали начиненный взрывчаткой беспилотник, который просто не оставил захватчику с ПЗРК никаких шансов.

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На обнародованных в соцсетях кадрах видно, как россиянин беспечно отдыхает себе в похожей на «курятник» беседке на вершине металлической конструкции, когда туда неожиданно влетает дрон-камикадзе, разнося все буквально в щепки.

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Таким образом, можно констатировать, что со своей задачей по наблюдению за небом для обнаружения воздушной угрозы оккупант совершенно не справился, в связи с чем ему может грозить строгий выговор.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия ПЗРК Беспилотники Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

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