Дрон ВСУ проучил оккупанта с ПЗРК, который слишком расслабился у себя в «курятнике» — видео 15 июня, 17:26 Со своей задачей по наблюдению за небом оккупант совершенно не справился (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Бойцы ВСУ ликвидировали наблюдательный пост вражеского оператора переносного зенитного ракетного комплекса, обустроенный ВС РФ на высоте пары десятков метров.

Для этого украинские защитники использовали начиненный взрывчаткой беспилотник, который просто не оставил захватчику с ПЗРК никаких шансов.

На обнародованных в соцсетях кадрах видно, как россиянин беспечно отдыхает себе в похожей на «курятник» беседке на вершине металлической конструкции, когда туда неожиданно влетает дрон-камикадзе, разнося все буквально в щепки.

Видео дня

Таким образом, можно констатировать, что со своей задачей по наблюдению за небом для обнаружения воздушной угрозы оккупант совершенно не справился, в связи с чем ему может грозить строгий выговор.

Российский петушок мирно сидел на насесте, пока к нему в гости не прилетел боевой комар https://t.co/tsxsOFdQZN #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/8GywXAv3P8 — Necro Mancer (@666_mancer) June 15, 2023