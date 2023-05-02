«Шедевральное видео». Стерненко показал, как дрон-камикадзе ВСУ влетает оккупанту прямо ниже спины 2 мая, 10:01 Дрон ВСУ буквально поджег оккупанту задницу (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко показал занимательное видео ликвидации очередного российского оккупанта с помощью дрона-камикадзе.

Его уникальность состоит в том, что оператор беспилотника сумел попасть невнимательному захватчику прямо ниже спины, в результате чего буквально поджег тому задницу.

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Сам Стерненко, повидавший за время своей волонтерской деятельности немало примеров эффективного применения дронов, охарактеризовал обнародованное видео как «шедевральное».

«Спецназовцы с помощью оплаченного вами FPV-дрона из партии HLOPOK эффектно уничтожили российского оккупанта. Он практически сгорел на работе», — отметил он в комментарии к опубликованным кадрам.