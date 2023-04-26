«Заботливый» дрон-камикадзе ВСУ сделал оккупанту «массаж» спины — видео

26 апреля, 12:21
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Выжить после такой встречи с дроном-камикадзе практически нереально (Фото:Скриншот видео t.me/escadrone)

Выжить после такой встречи с дроном-камикадзе практически нереально (Фото:Скриншот видео t.me/escadrone)

В соцсетях появилось новое видео использования Силами обороны дрона-камикадзе для зачистки окопов с российскими захватчиками.

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На обнародованных кадрах видно, как оператор беспилотника ведет разведку над позициями оккупантов в поисках укрывшихся там вражеских солдат.

Заметив противника, он быстро развернул квадрокоптер со взрывчаткой для захода на атаку, и направил его прямо в спину россиянина.

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И хотя, на этом видео, по понятным причинам, прерывается, шансы врага на выживание после столь жесткого «массажа» видятся минимальными.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Война России против Украины дроны-камикадзе

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