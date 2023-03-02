«С портретами Бандеры». В соцсетях высмеяли фантастическую историю россиян об украинской ДРГ в Брянской области 2 марта, 13:42 В соцсетях властям РФ ожидаемо не поверили (Фото:Дмитрий Золотухин/Facebook)

В четверг, 2 марта, власти РФ заявили о якобы проникновении на территорию Брянской области "украинских диверсионно-разведывательных групп".

Утверждалось, что «ДРГ» взяли под свой контроль сразу два приграничных села — Любечане и Сушаны.

Кроме того, российские пропагандисты распространили фейки об «обстреле» школьного автобуса, а также «ранении» и даже «убийстве девочки», однако позже сами же эту информацию и опровергли.

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Также сообщалось о заложниках, которых одна из «ДРГ» удерживает в сельском магазине, однако и у этой информации никаких подтверждений так и не нашлось.

В Генеральном штабе ВСУ всю эту чепуху уже опровергли, подчеркнув, что Силы обороны ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, речь идет об обычной провокации со стороны кремлевского режима.

«Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан…», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь пользователи соцсетей в столь фантастическую историю тоже не поверили.

Одни уверены, что это всего лишь очередной российский фейк, ставший следствием недавнего приказа российского диктатора Владимира Путина усилить борьбу с ДРГ на территории РФ.

Другие же считаю, что речь может идти о сбежавших с фронта оккупантах, в частности, из ЧВК Вагнера, поскольку ранее подобные инциденты уже имели место.

Для третьих же все это — лишь очередной повод посмеяться над нелепостью российских информационных вбросов.

О том, насколько эффективно российские силовики борются с «диверсантами», можно сделать вывод хотя бы из видео росгвардии, чьи сотрудники "штурмовали" здание, в котором их уже ждал пропагандист с камерой.