«С портретами Бандеры». В соцсетях высмеяли фантастическую историю россиян об украинской ДРГ в Брянской области

2 марта, 13:42
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В соцсетях властям РФ ожидаемо не поверили (Фото:Дмитрий Золотухин/Facebook)

В соцсетях властям РФ ожидаемо не поверили (Фото:Дмитрий Золотухин/Facebook)

В четверг, 2 марта, власти РФ заявили о якобы проникновении на территорию Брянской области "украинских диверсионно-разведывательных групп".

Утверждалось, что «ДРГ» взяли под свой контроль сразу два приграничных села — Любечане и Сушаны.

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Кроме того, российские пропагандисты распространили фейки об «обстреле» школьного автобуса, а также «ранении» и даже «убийстве девочки», однако позже сами же эту информацию и опровергли.

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Также сообщалось о заложниках, которых одна из «ДРГ» удерживает в сельском магазине, однако и у этой информации никаких подтверждений так и не нашлось.

В Генеральном штабе ВСУ всю эту чепуху уже опровергли, подчеркнув, что Силы обороны ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, речь идет об обычной провокации со стороны кремлевского режима.

«Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан…», — написал он у себя в Twitter.

В свою очередь пользователи соцсетей в столь фантастическую историю тоже не поверили.

Одни уверены, что это всего лишь очередной российский фейк, ставший следствием недавнего приказа российского диктатора Владимира Путина усилить борьбу с ДРГ на территории РФ.

https://twitter.com/Sarah_Figliz/status/1631224832124940288
https://twitter.com/PruteanuSerghei/status/1631230760597217281
https://twitter.com/iGrek_01/status/1631228184329965568
https://twitter.com/sashaschure/status/1631223859658518528
https://twitter.com/prof_preobr/status/1631241745663967232
https://twitter.com/mbrc9iXox9HvXqY/status/1631238099849162752
https://twitter.com/m_r_w_b/status/1631230775952547843
https://twitter.com/Mikhas7belarus/status/1631221126150909952

Другие же считаю, что речь может идти о сбежавших с фронта оккупантах, в частности, из ЧВК Вагнера, поскольку ранее подобные инциденты уже имели место.

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https://twitter.com/Vladimi71032135/status/1631241024822550530
https://twitter.com/Alx13V/status/1631228161227739136
https://twitter.com/leonidslucki/status/1631222852333494272
https://twitter.com/Gruzovoi3/status/1631223818281791488
https://twitter.com/Babkin_Oladush/status/1631222195228639235

Для третьих же все это — лишь очередной повод посмеяться над нелепостью российских информационных вбросов.

https://twitter.com/ane4ka_shu/status/1631226182715817984
https://twitter.com/glazalinkaa/status/1631236958268661761
https://twitter.com/potvorno/status/1631250802240106496
https://twitter.com/baby___koala/status/1631240962260320258
https://twitter.com/sulochka1/status/1631259456058138627
https://twitter.com/Victor9x19/status/1631228698627022849
https://twitter.com/buch10_04/status/1631259136460505094

О том, насколько эффективно российские силовики борются с «диверсантами», можно сделать вывод хотя бы из видео росгвардии, чьи сотрудники "штурмовали" здание, в котором их уже ждал пропагандист с камерой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Соцсети Фейк Украинские военные Российская пропаганда Диверсант Брянская область ДРГ

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