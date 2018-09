Драматический сюжет про ураган в США испортили двое пешеходов, которые проходили мимо в шортах - видео

Двое прохожих влезли в сюжет метеоканала про ураган Флоренс и "подставили" ведущего.

Курьезный инцидент случился во время репортажа канала The Weather Channel. Пока журналист Майк Зейдель отчаянно боролся с ветром и пытался вести репортаж с улиц города Вилмингтон, США, у него за спиной прогулочным шагом прошли двое пешеходов в шортах.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL

Пользователь Twitter Kempy отметил, что это уже было в Симпсонах.

И Оскар получает.....

Hilarious! And the Oscar goes to... :)



Weather Channel reporter acts like hurricane is about to blow him over while two dudes casually stroll by in the background.#HurricaneFlorence pic.twitter.com/gWZl43t1ys