«Минай щемит Шинник». Соцсети обсуждают драку украинских и российских футболистов в турецком отеле

14 февраля, 16:40
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В результате драки пострадали четверо российских футболистов (Фото:Скриншот видео t.me/bombardyr_ua)

В результате драки пострадали четверо российских футболистов (Фото:Скриншот видео t.me/bombardyr_ua)

В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между футболистами закарпатского Миная и ярославского Шинника.

По словам спортивного журналиста Романа Бебеха, причиной стало неподобающее поведение россиян.

«Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был навеселе и откровенно хамил. Он не стал просить прощения, и его избил футболист Миная», — рассказал он у себя в соцсетях.

Видео дня

После этого обиженный игрок Шинника позвал на подмогу своих одноклубников, что и привело к массовой драке, в результате которой пострадали четверо россиян.

На фоне этого в соцсетях началось активное обсуждение данного инцидента.

https://twitter.com/roman_bebekh/status/1625456556580999168

Большинство участников дискуссии встали на сторону украинских футболистов, отмечая, что их оппоненты получили по заслугам.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Такого же мнения придерживается и глава Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита, которого в комментариях поддержали и другие пользователи.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qd887XCfEYm3QRhMmW9ZySq9QVByhcacUaeLA6x5UQ1dSBE3Y1wuEbtiQpiKNT2Dl&id=100076386781075&show_text=true&width=500
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Таким образом авторитет Миная в глазах украинцев после драки с россиянами резко вырос.

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Футбол Турция Россияне Драка ФК Минай

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