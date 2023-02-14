«Минай щемит Шинник». Соцсети обсуждают драку украинских и российских футболистов в турецком отеле
В результате драки пострадали четверо российских футболистов (Фото:Скриншот видео t.me/bombardyr_ua)
В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между футболистами закарпатского Миная и ярославского Шинника.
По словам спортивного журналиста Романа Бебеха, причиной стало неподобающее поведение россиян.
«Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был навеселе и откровенно хамил. Он не стал просить прощения, и его избил футболист Миная», — рассказал он у себя в соцсетях.
После этого обиженный игрок Шинника позвал на подмогу своих одноклубников, что и привело к массовой драке, в результате которой пострадали четверо россиян.
На фоне этого в соцсетях началось активное обсуждение данного инцидента.
Большинство участников дискуссии встали на сторону украинских футболистов, отмечая, что их оппоненты получили по заслугам.
Такого же мнения придерживается и глава Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита, которого в комментариях поддержали и другие пользователи.
Таким образом авторитет Миная в глазах украинцев после драки с россиянами резко вырос.