Мама второклассника показала, как ее сын выполнил домашнее задание , и рассмешила пользователей. Сообщение набрало более 50 тысяч просмотров.

Милый момент медийщица с Волыни Яна Супоровская описала 1 октября в социальной сети Threads. В домашнем задании нужно было написать три предложения о том, что ученики знают о хомяках.

Реклама

Яна Супоровская и ее сын Лев / Фото: Yana Suporovska/Instagram

Мама школьника по имени Лев показала, что именно написал ее сын. «Я ими не увлекаюсь, поэтому ничего. Хомяки очень милые, они любят семечки. Извините, больше нет идей», — написал мальчик в тетради.

«Мой инстаграм лежит, вы тоже посмейтесь. Малому задали написать 3 предложения про хомяков. Беру тетрадь проверять и валяюсь. Ну зато честно, задание выполнил», — подписала свою публикацию Яна. Она также добавила, что в конце концов похвалила сына за такой креатив.

Домашнее задание Льва подкрыло сеть / Фото: Яна Супоровская/Threads

Сообщение просмотрело более 50 тысяч пользователей, из которых более 3 тысяч человек полюбило. Украинцев в комментариях рассмешил такой ответ школьника, а некоторые себе взяли «на заметку».