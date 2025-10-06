«Я ими не восхищаюсь». Мама показала домашнее задание своего сына и рассмешила сеть — сообщение завирусилось

6 октября, 12:28
Мама показала домашнее задание сына и рассмешила сеть (Фото: Yana Suporovska/Instagram)

Мама второклассника показала, как ее сын выполнил домашнее задание, и рассмешила пользователей. Сообщение набрало более 50 тысяч просмотров.

Милый момент медийщица с Волыни Яна Супоровская описала 1 октября в социальной сети Threads. В домашнем задании нужно было написать три предложения о том, что ученики знают о хомяках.

Яна Супоровская и ее сын Лев (Фото: Yana Suporovska/Instagram)
Мама школьника по имени Лев показала, что именно написал ее сын. «Я ими не увлекаюсь, поэтому ничего. Хомяки очень милые, они любят семечки. Извините, больше нет идей», — написал мальчик в тетради.

«Мой инстаграм лежит, вы тоже посмейтесь. Малому задали написать 3 предложения про хомяков. Беру тетрадь проверять и валяюсь. Ну зато честно, задание выполнил», — подписала свою публикацию Яна. Она также добавила, что в конце концов похвалила сына за такой креатив.

Домашнее задание Льва подкрыло сеть (Фото: Яна Супоровская/Threads)
Сообщение просмотрело более 50 тысяч пользователей, из которых более 3 тысяч человек полюбило. Украинцев в комментариях рассмешил такой ответ школьника, а некоторые себе взяли «на заметку».

Реакция пользователей на сообщение (Фото: Скриншот)
