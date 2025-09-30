Дом сострадания. Бывший пациент в Китае открыл бесплатный приют для родственников больных

30 сентября, 17:29
Китаец открыл бесплатный приют для родственников пациентов (Фото: Handout)

В китайском городе Цзинань мужчина, который выписался из больницы, решил помочь родственникам пациентов. Для них он организовал бесплатный приют, который назвал «дом сострадания».

Об этом сегодня, 30 сентября, сообщило медиа South China Morning Post. Речь идет о 39-летнем мужчине по имени Чжэн Ган.

Пять лет назад, в 2020 году, китайцу диагностировали опухоль головного мозга. Во время лечения он заметил, что многим родственникам пациентов негде остановиться и ночуют прямо на полу в больнице.

Два года спустя Чжэн решил, что нужно помочь таким людям. Он снял квартиру вблизи больницы, обустроил её для ночёвки и сдавал бесплатно родственникам больных.

Чжэн Ган сам пережил тяжелые времена в больнице, поэтому решил помочь таким, как он (Фото: Handout)
Чжэн Ган сам пережил тяжелые времена в больнице, поэтому решил помочь таким, как он / Фото: Handout

В «доме сострадания» временным жильцам предлагается и жильё, и базовые продукты питания: рис, лапша и масла для приготовления пищи.

Сейчас Чжэн работает медицинским сопровождающим, он помогает пациентам ориентироваться в больнице.

