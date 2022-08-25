Превратился в звезду TikTok. Доктор Ливси из украинского мультфильма Остров сокровищ получил мемную популярность в англоязычном интернете

25 августа, 19:41
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Уверенная походка Доктора вдохновила других пользователей (Фото:Скриншот с видео)

Уверенная походка Доктора вдохновила других пользователей (Фото:Скриншот с видео)

Персонаж из украинского мультфильма Остров сокровищ 1988 Доктор Ливси стал настоящей звездой англоязычного TikTok и нашел себе новую фан-базу. НВ собрал самые популярные видео и посты.

Получил популярность Ливси случайно: тикток одного из пользователей завирусился под песню исполнителя GhostFace Playa — Why Not на 4 млн просмотров. Выглядит все довольно эпически, ведь видео начинается с легендарной фразы доктора: «Слово „ром“ и слово „смерть“ для вас означает одно и то же».

Видео дня

@weirdyunus I adore him #doctorlivesey #livesey #rom #treasureisland #fyp #edit #xycba ♬ ROM AND DEATH - Weird Yunus

Другие пользователи начали использовать этот тикток в качестве шаблона. Теперь фигурку Доктора Ливси нашли в популярной игре Minecraft.

@weirdyunus NOW IN MINECRAFT #foryou #treasureisland #livesey #doctorlivesey #meme #texturepack #minecraft #xyzbca #fyp #edit ♬ ROM AND DEATH - Weird Yunus

Делали и более простые вещи. Например, мем парня о том, что он так уверенно идет разочаровать девушку в том, что он просто был с ней милым, а не флиртовал.

@sigma_saul1 #fyp#foryoupage#fyp#girlfriend#dating#hopeless ♬ ROM AND DEATH - Weird Yunus

Или вот топ детских игр.

@arm4ndasmovies #CapCut #fy #fyp #fypシ #treasureisland #edit ♬ ROM AND DEATH - Weird Yunus

Собственно, мемы по шаблону — это хорошо. Но пользователи Твиттера пошли дальше. Аниматоры из разных стран вдохновлялись походкой Доктора Ливси и создавали своих таких же уверенных персонажей.

https://twitter.com/PixelPedro/status/1561846769071407108?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1561846769071407108%7Ctwgr%5Ed6d16cdb8ca26ec5b46583b96226dc89168529e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnachasi.com%2Fcinema%2F2022%2F08%2F24%2Ftreasure-island-livesey-meme%2F
https://twitter.com/DitchuArt/status/1558564352546013191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558564352546013191%7Ctwgr%5Ed6d16cdb8ca26ec5b46583b96226dc89168529e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnachasi.com%2Fcinema%2F2022%2F08%2F24%2Ftreasure-island-livesey-meme%2F
https://twitter.com/CaekPhish/status/1557835163224121345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557835163224121345%7Ctwgr%5Ed6d16cdb8ca26ec5b46583b96226dc89168529e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnachasi.com%2Fcinema%2F2022%2F08%2F24%2Ftreasure-island-livesey-meme%2F

Кроме этого, были также великолепные иллюстрации.

https://twitter.com/bangdogmyeon/status/1562364101028098050
https://twitter.com/decepticoin/status/1562440095625461763
https://twitter.com/OrkoDeity/status/1561200398345441281

Отметим, что мультфильм основан на сюжете одноименного романа Роберта Стивенсона. Его снял легендарный режиссер Давид Черкасский (1931 — 2018) на студии Киевнаукфильм.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Анимация Мемы Украинский мультфильм

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