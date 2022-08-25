Превратился в звезду TikTok. Доктор Ливси из украинского мультфильма Остров сокровищ получил мемную популярность в англоязычном интернете 25 августа, 19:41 Уверенная походка Доктора вдохновила других пользователей (Фото:Скриншот с видео)

Персонаж из украинского мультфильма Остров сокровищ 1988 Доктор Ливси стал настоящей звездой англоязычного TikTok и нашел себе новую фан-базу. НВ собрал самые популярные видео и посты.

Получил популярность Ливси случайно: тикток одного из пользователей завирусился под песню исполнителя GhostFace Playa — Why Not на 4 млн просмотров. Выглядит все довольно эпически, ведь видео начинается с легендарной фразы доктора: «Слово „ром“ и слово „смерть“ для вас означает одно и то же».

Видео дня

Другие пользователи начали использовать этот тикток в качестве шаблона. Теперь фигурку Доктора Ливси нашли в популярной игре Minecraft.

Делали и более простые вещи. Например, мем парня о том, что он так уверенно идет разочаровать девушку в том, что он просто был с ней милым, а не флиртовал.

Или вот топ детских игр.

Собственно, мемы по шаблону — это хорошо. Но пользователи Твиттера пошли дальше. Аниматоры из разных стран вдохновлялись походкой Доктора Ливси и создавали своих таких же уверенных персонажей.

Кроме этого, были также великолепные иллюстрации.

Отметим, что мультфильм основан на сюжете одноименного романа Роберта Стивенсона. Его снял легендарный режиссер Давид Черкасский (1931 — 2018) на студии Киевнаукфильм.



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