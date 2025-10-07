Мужчина случайно обнаружил на складе, который только что купил, спортивный автомобиль

7 октября, 12:13
Мужчина купил заброшенный склад, в котором обнаружил спортивное авто (Фото: SB Media)

В Коннектикуте мужчина приобрел за 500 долларов заброшенное складское помещение, а внутри обнаружил спортивный автомобиль.

Об этом 3 октября сообщило медиа Supercar Blondie. Авто, которое стояло в гараже, было марки Dodge Challenger Hellcat. Машина была покрыта толстым слоем пыли, это означало, что она давно не была в пользовании. Несмотря на то, авто было в отличном состоянии, а запустить двигатель удалось с первого раза.

Как отмечает медиа, в США часто проводятся аукционы, на которых люди могут купить заброшенные складские помещения, не зная до конца торгов об их содержимом.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Авто Гараж Склад Dodge

