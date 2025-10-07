Мужчина случайно обнаружил на складе, который только что купил, спортивный автомобиль

Об этом 3 октября сообщило медиа Supercar Blondie. Авто, которое стояло в гараже, было марки Dodge Challenger Hellcat. Машина была покрыта толстым слоем пыли, это означало, что она давно не была в пользовании. Несмотря на то, авто было в отличном состоянии, а запустить двигатель удалось с первого раза.

Реклама

Как отмечает медиа, в США часто проводятся аукционы, на которых люди могут купить заброшенные складские помещения, не зная до конца торгов об их содержимом.