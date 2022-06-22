«Добрый день, эврибади». Приветствие Бориса Джонсона стало трендовым в TikTok
Англо-украинский суржик прекрасен (Фото:Скриншоты с видео)
Британский премьер Борис Джонсон создал новый тренд в TikTok. Его англо-украинский суржик, которым он поздоровался с украинцами во время последнего незапланированного приезда в Киев, завирусился в приложении. «Добрый день, everybody» подошло для разных жизненных ситуаций, а НВ собрало самые интересные варианты.
В приложении опубликован оригинальный отрывок приветствия.
Когда мама на Пасху впервые привела тебя в церковь.
Обычное утро биллингва.
Ни в чем себе не отказывайте.
Баланс карты часто подводит.
И такое бывает.
Магистратура — это для сильных духом.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, снова прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из соцсетей политиков. Украинцы, как всегда, искренне рады британскому политику и обсуждают его приезд. НВ собрало последние реакции.
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