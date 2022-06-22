«Добрый день, эврибади». Приветствие Бориса Джонсона стало трендовым в TikTok

22 июня, 16:57
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Англо-украинский суржик прекрасен (Фото:Скриншоты с видео)

Англо-украинский суржик прекрасен (Фото:Скриншоты с видео)

Британский премьер Борис Джонсон создал новый тренд в TikTok. Его англо-украинский суржик, которым он поздоровался с украинцами во время последнего незапланированного приезда в Киев, завирусился в приложении. «Добрый день, everybody» подошло для разных жизненных ситуаций, а НВ собрало самые интересные варианты.

В приложении опубликован оригинальный отрывок приветствия.

@skoloman Джонсонюк наш #ukraine #борисджонсон #джонсонюк #добрийденьеврібаді ♬ оригінальний звук - Jacki

Когда мама на Пасху впервые привела тебя в церковь.

@zooolotokarpat #україна🇺🇦 #церква #священник ♬ оригінальний звук - Jacki

Обычное утро биллингва.

@ukrainianawtistic #україна #україна🇺🇦 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #небінарність #небінар #лгбтукраїна #укрток #українськийтікток #тіктокукраїна #укртікток ♬ оригінальний звук - Jacki

Ни в чем себе не отказывайте.

Видео дня
@ilonaaart багато не мало #artukraine#укртікток ♬ оригінальний звук - Jacki

Баланс карты часто подводит.

@maria.karabanova Джонсонюк 💔💔😅 #borisjohnson #zelensky #ukraine #славаукраїні #українапонадусе #glorytoukraine #MakeNightsEpic #україна #🇺🇦 #перемогазанами💙💛💪 #перемога #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #зсу #зсу🇺🇦 #ua ♬ оригінальний звук - Jacki

И такое бывает.

@ooyaanaa #падружка #бивший #да #ніколи #не #зійдусь #хочуврек #rek #vrek ♬ оригінальний звук - Jacki

Магистратура — это для сильных духом.

@_sirnick_ Ше би вступити… #🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Jacki

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, снова прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из соцсетей политиков. Украинцы, как всегда, искренне рады британскому политику и обсуждают его приезд. НВ собрало последние реакции.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Борис Джонсон Тренды TikTok

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