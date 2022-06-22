«Добрый день, эврибади». Приветствие Бориса Джонсона стало трендовым в TikTok 22 июня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Англо-украинский суржик прекрасен (Фото:Скриншоты с видео)

Британский премьер Борис Джонсон создал новый тренд в TikTok. Его англо-украинский суржик, которым он поздоровался с украинцами во время последнего незапланированного приезда в Киев, завирусился в приложении. «Добрый день, everybody» подошло для разных жизненных ситуаций, а НВ собрало самые интересные варианты.

В приложении опубликован оригинальный отрывок приветствия.

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Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, снова прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из соцсетей политиков. Украинцы, как всегда, искренне рады британскому политику и обсуждают его приезд. НВ собрало последние реакции.



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