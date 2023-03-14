Это просто невероятно. Боец ВСУ из Новой Зеландии в ходе штурма подвала обнаружил там пленного друга — видео

14 марта, 16:55
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Украинский боец пробыл в подвале около двух месяцев (Фото:Коллаж NV)

Украинский боец пробыл в подвале около двух месяцев (Фото:Коллаж NV)

Несмотря на все ужасы войны, развязанной Россией против Украины, на ней порой происходят невероятно вдохновляющие вещи.

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Одна из таких историй приключилась с воюющим в составе ВСУ бойцом из Новой Зеландии.

Во время зачистки отбитых у оккупантов позиций он обнаружил в одном из подвалов своего украинского товарища, пробывшего в плену россиян около двух месяцев.

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Соответствующее видео доброволец опубликовал у себя в Instagram.

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«Мы напали на российские позиции, и после быстрого боя и прорыва начали зачищать укрепления и подвал. „Я украинец!“ — сказал голос с лестничной площадки, я остановил парней от броска гранаты и послал одного украинца вперед для налаживания контакта с голосом», — рассказал он подробности своей чудесной встречи.

По словам новозеландца, другие военные были настроены довольно скептически, поскольку опасались возможной ловушки, однако в подвале действительно оказался украинский боец, узнавший одного из своих спасителей.

«Его глаза встретились с моими: „Новая Зеландия! Новая Зеландия!“. Я посмотрел вниз. Я узнал его, это был мой друг, которого, как я думал, убили россияне», — вспоминает иностранец, отмечая, что это лучшее, что случалось с ним за время войны.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Пленные Добровольцы Новая Зеландия Иностранцы Война России против Украины

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