«Спутники роскосмоса всех нашли». Рогозин грозится отомстить ВСУ за свои ягодицы 23 января, 15:34 Дмитрий Рогозин угрожает ВСУ операцией «Возмездие» (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Бывший глава роскосмоса Дмитрий Рогозин, получивший осколочные ранения ягодиц в результате удара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, угрожает ВСУ «возмездием».

Об этом он заявил в интервью кремлевской пропаганде.

По словам Рогозина, благодаря спутниковым снимкам он якобы сумел установить место, из которого были выпущены украинские снаряды, и теперь намерен отомстить ответственному за это расчету ВСУ.

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«Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел… Мы продолжаем отслеживать боевой расчет, который по нам вел огонь… Как мужчина, как офицер я обязан просто операцию „Возмездие“ реализовать», — рассказал он о своих фантазиях.

Удар по ресторану Шеш-Беш, в котором Рогозин праздновал свой день рождения, был нанесен вечером 21 декабря.

В результате артобстрела его госпитализировали с ранениями ягодиц и спины. Еще двое оккупантов были ликвидированы.

После перенесенной операции Рогозин отправил один из осколков послу Франции в РФ Пьеру Леви, обвинив Париж в поставках Украине 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar, которыми, по его словам, и был обстрелян донецкий ресторан.