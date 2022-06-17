С зайчиками и цветочками. Женщины с Тернопольщины шьют нижнее белье для военных ВСУ 17 июня, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Невероятно мило смотрится (Фото:Наталья Орищак)

Женщины с Тернопольщины сшили очередную партию нижнего белья, которое затем отправили военным ВСУ на фронт. Заказ был шутливым — принт с зайчиками, но портнихи отнеслись к задаче всерьез. Об этом общественная деятельница и одна из активисток Наталья Орищак рассказала Общественному.

«Позвонила подруга, муж которой защищает Украину, и говорит: „Муж просил, чтобы передали трусы для него и его собратьев. Я его спросила, какие надо, из какой ткани. Он сказал, что давай с зайцами“. Мы нашли ткань с таким узором, сшили трусы и передали на фронт», — говорит общественная активистка.

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Фото: Наталья Орищак

Позже оказалось, что мужчина пошутил, но когда заказы получили, все его собратья были довольны и отправили фотоотчет.

Фото: Наталья Орищак

«Трусы — это вещь стратегическая. В четверг началась война, а на следующей неделе в понедельник мы начали шить трусы. Мою идею поддержали соседки из двух подъездов. В четырех квартирах мы наладили производство. Одна из моих соседок портниха. Она сделала нам выкройки от 46 до 58 размера на обоях и мы приступили к работе», — говорит Наталья Орищак.

Фото: Наталья Орищак

Сейчас команда портних насчитывает восемь женщин. Орищак рассказывает, что за их трусами уже очереди.



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