Дискриминация в мужских туалетах. Американец запустил флешмоб про равноправие родителей

Житель штата Флорида по имени Донте Палмер самостоятельно поменял сыну подгузник в мужском туалете и опубликовал снимок оттуда. Теперь в США требуют установить пеленальные столики в туалетах для обеих полов.
Инцидент произошел в одном из ресторанов, в котором Палмер ужинал с женой и тремя детьми. В какой-то момент он отошел, чтобы поменять младшему сыну Лиаму подгузник. Самостоятельно ему это сделать не удалось, тогда он позвал своего второго сына на подмогу. Он и снял нелегкий процесс замены подгузника в мужском туалете.
Палмер посетовал на то, что отцы, которые меняют подгузник своим детям, существуют и призвал исправить эту несправедливость.
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This is a serious post!!! What’s the deal with not having changing tables in men’s bathroom as if we don’t exist!! #FLM #fatherslivesmatter clearly we do this often because look how comfortable my son is. It’s routine to him!!!! Let’s fix this problem! I Kaepernick drop a knee to this issue! @theshaderoom let’s show the innovation of fathers! #squatforchange
Его пост подхватило издание The Shade Room. Републикацию лайкнули более 500 тысяч раз.
В соцсетях тоже поддержали Палмера, пишет Buzzfeed.
This dad, Donte Palmer, is calling for Changing Tables In Men’s Rest Rooms. I'm with him.— StanceGrounded (@_SJPeace_) 26 сентября 2018 г.
He is balancing against the wall while his son is stretched out on his knees.
RETWEET THIS! pic.twitter.com/EZ81hgLAxu
"Этот папа, Донте Палмер, призывает к пересмотру политики заведений по поводу столиков для пеленания в мужских туалетах. Я поддерживаю его. Он балансирует у стены, пока его сын растянулся у него на коленях"
I have been asking for that for years. I stand with Donte Palmer!!— peek a boo (@Run_IsHere) 26 сентября 2018 г.
"Я просил об этом в течение многих лет. Я поддерживаю с Донте Палмера!!"
Палмер призвал других отцов поступать точно так же, пеленать детей в мужских таулетах и выкладывать фотографии процесса с хештегом #SquatForChange в соцсети.
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