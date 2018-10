Дискриминация в мужских туалетах. Американец запустил флешмоб про равноправие родителей

Житель штата Флорида по имени Донте Палмер самостоятельно поменял сыну подгузник в мужском туалете и опубликовал снимок оттуда. Теперь в США требуют установить пеленальные столики в туалетах для обеих полов.

Инцидент произошел в одном из ресторанов, в котором Палмер ужинал с женой и тремя детьми. В какой-то момент он отошел, чтобы поменять младшему сыну Лиаму подгузник. Самостоятельно ему это сделать не удалось, тогда он позвал своего второго сына на подмогу. Он и снял нелегкий процесс замены подгузника в мужском туалете.

Палмер посетовал на то, что отцы, которые меняют подгузник своим детям, существуют и призвал исправить эту несправедливость.

Его пост подхватило издание The Shade Room. Републикацию лайкнули более 500 тысяч раз.

В соцсетях тоже поддержали Палмера, пишет Buzzfeed.

This dad, Donte Palmer, is calling for Changing Tables In Men’s Rest Rooms. I'm with him.



He is balancing against the wall while his son is stretched out on his knees.



RETWEET THIS! pic.twitter.com/EZ81hgLAxu