02 октября 2018, вторник

Дискриминация в мужских туалетах. Американец запустил флешмоб про равноправие родителей

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Дискриминация в мужских туалетах. Американец запустил флешмоб про равноправие родителей
3boys_1goal via Instagram

Житель штата Флорида по имени Донте Палмер самостоятельно поменял сыну подгузник в мужском туалете и опубликовал снимок оттуда. Теперь в США требуют установить пеленальные столики в туалетах для обеих полов.

Инцидент произошел в одном из ресторанов, в котором Палмер ужинал с женой и тремя детьми. В какой-то момент он отошел, чтобы поменять младшему сыну Лиаму подгузник. Самостоятельно ему это сделать не удалось, тогда он позвал своего второго сына на подмогу. Он и снял нелегкий процесс замены подгузника в мужском туалете. 

Палмер посетовал на то, что отцы, которые меняют подгузник своим детям, существуют и призвал исправить эту несправедливость.

 

Его пост подхватило издание The Shade Room. Републикацию лайкнули более 500 тысяч раз. 

В соцсетях тоже поддержали Палмера, пишет Buzzfeed.

"Этот папа, Донте Палмер, призывает к пересмотру политики заведений по поводу столиков для пеленания в мужских туалетах. Я поддерживаю его. Он балансирует у стены, пока его сын растянулся у него на коленях"

"Я просил об этом в течение многих лет. Я поддерживаю с Донте Палмера!!"

Палмер призвал других отцов поступать точно так же, пеленать детей в мужских таулетах и выкладывать фотографии процесса с хештегом #SquatForChange в соцсети.

 

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