Дискриминация в мужских туалетах. Американец запустил флешмоб про равноправие родителей

Житель штата Флорида по имени Донте Палмер самостоятельно поменял сыну подгузник в мужском туалете и опубликовал снимок оттуда. Теперь в США требуют установить пеленальные столики в туалетах для обеих полов.

Инцидент произошел в одном из ресторанов, в котором Палмер ужинал с женой и тремя детьми. В какой-то момент он отошел, чтобы поменять младшему сыну Лиаму подгузник. Самостоятельно ему это сделать не удалось, тогда он позвал своего второго сына на подмогу. Он и снял нелегкий процесс замены подгузника в мужском туалете.

Палмер посетовал на то, что отцы, которые меняют подгузник своим детям, существуют и призвал исправить эту несправедливость.

Его пост подхватило издание The Shade Room. Републикацию лайкнули более 500 тысяч раз.

В соцсетях тоже поддержали Палмера, пишет Buzzfeed.

This dad, Donte Palmer, is calling for Changing Tables In Men’s Rest Rooms. I'm with him.



He is balancing against the wall while his son is stretched out on his knees.



RETWEET THIS! pic.twitter.com/EZ81hgLAxu 26 сентября 2018 г.

"Этот папа, Донте Палмер, призывает к пересмотру политики заведений по поводу столиков для пеленания в мужских туалетах. Я поддерживаю его. Он балансирует у стены, пока его сын растянулся у него на коленях"

I have been asking for that for years. I stand with Donte Palmer!! — peek a boo (@Run_IsHere) 26 сентября 2018 г.

"Я просил об этом в течение многих лет. Я поддерживаю с Донте Палмера!!"

Палмер призвал других отцов поступать точно так же, пеленать детей в мужских таулетах и выкладывать фотографии процесса с хештегом #SquatForChange в соцсети.