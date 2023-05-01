Ценнейшие «скрепы». Покидая дипломатическое здание в Варшаве, россияне забрали с собой стиралку и баян — видео 1 мая, 12:01 Унесли ли с собой россияне унитазы, не известно (Фото:Скриншот видео olex_scherba/Twitter)

Во время выезда из здания, которое использовалось кремлевским режимом как школа детей своих дипломатов в Варшаве, россияне вынесли оттуда одну из самых главных «скреп» так называемого «русского мира».

Как видно на обнародованных в соцсетях видео, среди имущества, которое работники посольства решили забрать с собой, оказалась стиральная машинка, уже давно ставшая символом мародерства и других военных преступлений ВС РФ в Украине.

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Кроме того, еще одной ценностью, которую россияне никак не могли оставить полякам, оказался баян.

В то же время вопрос о том, опустились ли они к демонтажу унитазов, остается пока открытым.

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При этом, по словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, посольство РФ заняло здание самовольно и незаконно, а во время выселения пытались этому препятствовать, отказываясь открывать ворота, однако это россиянам все равно не помогло, и поляки их все же вышвырнули.

«Мы взяли под контроль еще одно здание, которое противозаконно занимала РФ, на основе решения суда, которое также обязывает Россию выплатить 31 млн злотых за противоправное занятие помещения на Келецкой 45», — подчеркнул городской глава.