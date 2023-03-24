«Вовремя…». Украинцы смеются над неожиданно открывшимся в Киеве пунктом несокрушимости Динамо
Пользователи усомнились в актуальности палатки Динамо (Фото:ФК Динамо)
Несмотря на стабильную ситуацию с энергоснабжением и вполне весеннюю погоду, руководство футбольного клуба Динамо Киев неожиданно решило открыть в столице свой пункт несокрушимости.
Как сообщается на его официальном сайте, соответствующая палатка появилась возле стадиона имени Валерия Лобановского.
Пользователи соцсетей к столь «своевременному» решению отнеслись с юмором.
На фоне этого многие начали вспоминать древние мемы, определявшие жизнь украинского общества в минувших десятилетиях.