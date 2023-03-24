«Вовремя…». Украинцы смеются над неожиданно открывшимся в Киеве пунктом несокрушимости Динамо 24 марта, 14:06 Пользователи усомнились в актуальности палатки Динамо (Фото:ФК Динамо)

Несмотря на стабильную ситуацию с энергоснабжением и вполне весеннюю погоду, руководство футбольного клуба Динамо Киев неожиданно решило открыть в столице свой пункт несокрушимости.

Как сообщается на его официальном сайте, соответствующая палатка появилась возле стадиона имени Валерия Лобановского.

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

Пользователи соцсетей к столь «своевременному» решению отнеслись с юмором.

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Фото: Facebook

Фото: Twitter

На фоне этого многие начали вспоминать древние мемы, определявшие жизнь украинского общества в минувших десятилетиях.

Фото: Twitter

Фото: Facebook

Фото: Facebook