«Вовремя…». Украинцы смеются над неожиданно открывшимся в Киеве пунктом несокрушимости Динамо

24 марта, 14:06
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Пользователи усомнились в актуальности палатки Динамо (Фото:ФК Динамо)

Пользователи усомнились в актуальности палатки Динамо (Фото:ФК Динамо)

Несмотря на стабильную ситуацию с энергоснабжением и вполне весеннюю погоду, руководство футбольного клуба Динамо Киев неожиданно решило открыть в столице свой пункт несокрушимости.

Как сообщается на его официальном сайте, соответствующая палатка появилась возле стадиона имени Валерия Лобановского.

ФК Динамо
Фото: ФК Динамо
ФК Динамо
Фото: ФК Динамо

Пользователи соцсетей к столь «своевременному» решению отнеслись с юмором.

Видео дня

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Фото: Facebook
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Twitter
Фото: Twitter

На фоне этого многие начали вспоминать древние мемы, определявшие жизнь украинского общества в минувших десятилетиях.

Twitter
Фото: Twitter
Facebook
Фото: Facebook
Facebook
Фото: Facebook
https://twitter.com/OstAnatoliy/status/1638972641397866496
https://twitter.com/justkotekmeme/status/1638993339864305670
https://twitter.com/tak_sobi_fakt/status/1639026196691263489
https://twitter.com/DimaBilozertsev/status/1639150503639564289
https://twitter.com/UaArtem/status/1639193889478148099
https://twitter.com/andre1984ua/status/1639068251589165057
https://twitter.com/DmytroKudinov/status/1639034867810721792
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Соцсети ФК Динамо (Киев) пункты несокрушимости

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