Больше не Путин. Дикому кабану из немецкого природного парка выбрали новое имя 20 апреля, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Теперь уже Эберхофер (Фото:Wildpark Mehlmeisel Waldhaus)

Администрация немецкого природного парка выбрала новое имя для дикого кабана, которого раньше звали Путин. Об этом она объявила в своих соцсетях.

«Наконец-то время пришло! После демократического голосования найдено новое почетное имя для нашего великого русского кабана! Чтобы официально закрепить это, мы бы хотели провести торжественную церемонию», — сообщают работники.

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К церемонии приготовили «помпезную» свиную трапезу. Теперь кабанчика зовут Эберхофер, а не Путин.

Руководство природного парка в Верхней Франконии, Германия, решило переименовать дикого кабана по прозвищу Путин. Такое решение они приняли на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Животному сейчас четыре года, его вес - 200 кг. Дикий кабан хоть и гораздо больше своих родственников, но вообще не агрессивен. «Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в стороны. Но он не диктатор», – рассказал руководитель парка Эккард Миккиш.

Напомним, что в Украине запустили инициативу Adopt pets of Ukraine, которая помогает найти семью бездомным животным. В соцсетях проекта размещены фотографии и небольшие анкеты от имени животных, ищущих постоянный дом. Возможно, среди них есть ваш котик или собачка.

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