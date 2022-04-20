Больше не Путин. Дикому кабану из немецкого природного парка выбрали новое имя
Теперь уже Эберхофер (Фото:Wildpark Mehlmeisel Waldhaus)
Администрация немецкого природного парка выбрала новое имя для дикого кабана, которого раньше звали Путин. Об этом она объявила в своих соцсетях.
«Наконец-то время пришло! После демократического голосования найдено новое почетное имя для нашего великого русского кабана! Чтобы официально закрепить это, мы бы хотели провести торжественную церемонию», — сообщают работники.
К церемонии приготовили «помпезную» свиную трапезу. Теперь кабанчика зовут Эберхофер, а не Путин.
Руководство природного парка в Верхней Франконии, Германия, решило переименовать дикого кабана по прозвищу Путин. Такое решение они приняли на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
Животному сейчас четыре года, его вес - 200 кг. Дикий кабан хоть и гораздо больше своих родственников, но вообще не агрессивен. «Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в стороны. Но он не диктатор», – рассказал руководитель парка Эккард Миккиш.
Напомним, что в Украине запустили инициативу Adopt pets of Ukraine, которая помогает найти семью бездомным животным. В соцсетях проекта размещены фотографии и небольшие анкеты от имени животных, ищущих постоянный дом. Возможно, среди них есть ваш котик или собачка.
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