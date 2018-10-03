03 октября 2018, среда

Дезинсектор из США показал огромный улей, который скрывался в сплошной стене

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The Bartlett Bee Whisperer via Facebook

"Это самый большой цельный кусок сот, который я видел"

Дезинсекотор The Bartlett Bee Whisperer из штата Тенесси, США, вскрыл стену и нашел под ней огромный пчелиный улей. 

Для того, чтобы найти и оценить размер улея, ему пришлось использовать тепловизор. 

"Насколько я боялся разбирать кирпичи, настолько окончательный вид улья удивил меня!", - пишет дезинсектор в Facebook. 

Также он детально описал рабочий процесс. 

Это стена. Дезинсекторы пытались уничтожить пчел в ней, но безуспешно

Пчелы залазили в стену через щель между кирпичами (темная в центре) и в угол окна

Красное пятно это границы гнезда, а маленькое пятнышко слева - вход

Первое, что он сделал, это обработал улей дымом

Первый кирпичик

Два ряда

Пять рядов

"Это то, что я называю КРУТО! Это самый большой цельный кусок сот, который я видел"

Внизу были 5 из 13 ячеек с королевами пчел

"В левой части я нашел гору мертвых пчел. Это дело рук предыдущих дезинсекторов"

Специалист не уничтожает найденных пчел, а собирает соты с ними и передает местным пчеловодам. На фото видно, как он распиливает соты и укладывает их в рамки. 

Готово. Все чисто

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