98% тела в рисунках. Самая татуированная женщина Австралии рассказала, «сколько стоит» ее внешность

8 июля, 17:37
Самая татуированная женщина Австралии рассказала, сколько заплатила за все свои манипуляции с телом (Фото: alexmilovanov/Instagram/скриншот)

30-летняя австралийка рассказала о своем пути татуировок и сколько потратила средств на изменение своего внешнего вида.

Об этом сегодня, 8 июля, сообщило медиа The Mirror. Амбер Люка начали делать первые татуировки в 16 лет.

Сейчас в этой женщине не узнать 16-летнюю Амбер: сегодня 98% тела девушки покрыто рисунками, имплантами, также она сделала татуировку глаз и операцию по раздвоению языка.

Она признается: процедура инъекций в склеру была самой болезненной — после нее она временно потеряла зрение на три недели.

Общая стоимость всех ее татуировок и модификаций составляет примерно £177,000 (более 8 млн гривен), рассказала блогерша в интервью в Instagram.

«У каждого свое представление о красоте. Самое важное — делать это для себя, а не для трендов», — цитирует медиа Амбер.

