Столичные полицейские задержали женщину, которая на первом свидании похитила у мужчины почти 50 тысяч долларов.

Об этом 15 июля сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Как выяснилось, в Киеве мужчина пригласил домой девушку, с которой познакомился накануне.

После вечера с алкоголем он заснул, а она похитила из его сумки около 50 тысяч долларов и исчезла.

Полицейские быстро вышли на след 22-летней злоумышленницы и задержали ее. Во время обыска обнаружили большую часть денег.

Женщине объявили подозрение в краже в условиях военного положения в особо крупных размерах. Ее взяли под стражу с возможностью внесения залога. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



