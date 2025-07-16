В Киеве 22-летняя девушка обокрала мужчину на первом свидании — вынесла из его дома более 50 тысяч долларов

16 июля, 12:48
Полиция задержала 22-летнюю девушку, которая обокрала мужчину на первом свидании (Фото: Нацполиция/Facebook)

Столичные полицейские задержали женщину, которая на первом свидании похитила у мужчины почти 50 тысяч долларов.

Об этом 15 июля сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Как выяснилось, в Киеве мужчина пригласил домой девушку, с которой познакомился накануне.

После вечера с алкоголем он заснул, а она похитила из его сумки около 50 тысяч долларов и исчезла.

Полицейские быстро вышли на след 22-летней злоумышленницы и задержали ее. Во время обыска обнаружили большую часть денег.

Женщине объявили подозрение в краже в условиях военного положения в особо крупных размерах. Ее взяли под стражу с возможностью внесения залога. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.


Жительница Киева обокрала мужчину прямо на первом свидании (Фото: Нацполиция)
