Девушка российского оккупанта украла все его накопления и нашла себе нового любовника 17 марта, 12:47 Россиянка украла у мобика более 1 млн рублей (около $13 тысяч) (Фото:t.me/ostorozhno_moskva)

Из-за масштабных потерь ВС РФ в Украине девушки мобилизованных россиян предпочитают обзавестись «запасным вариантом» на случай, если избранник навсегда останется в каком-то окопе под Кременной, либо вернется домой в неполной комплектации.

Однако, порой, случается фальстарт, и «вторые половинки» оккупантов уходят к любовникам чуть раньше запланированного, превращая все это в настоящую мыльную оперу, как это произошло у пары из Краснознаменска Московской области.

Видео дня

При этом банальной изменой их история не ограничилась, поскольку в какой-то момент у нее появились большие деньги.

Как сообщается в российских Telegram, в сентябре 2022 года 23-летний Максим М., встречавшийся с 19-летней Таней, был призван в танковую дивизию.

В связи с этим он сразу же открыл в банке счет, куда во время несения службы должны были начисляться соответствующие выплаты.

При этом карточку он отдал своей девушке, попросив, чтобы та передала ее его бабушке.

«Максим был уверен, что дома все в порядке. Но в марте узнал две новости.

Девушка его не дождалась и уже встречается с другим. А еще Таня забрала с собой его карту с зарплатой, которую парню каждый месяц перечисляли за службу — 1,1 миллион рублей», — говорится в сообщении.

Подобные конфликты из-за денег или имущества в РФ с началом полномасштабного вторжения в Украину не редкость. Так, в Чувашии мать и вдова ликвидированного ВСУ оккупанта, которым полученной компенсации показалось мало, теперь воюют между собой за его машину.