Девушка российского оккупанта украла все его накопления и нашла себе нового любовника

17 марта, 12:47
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Россиянка украла у мобика более 1 млн рублей (около $13 тысяч) (Фото:t.me/ostorozhno_moskva)

Россиянка украла у мобика более 1 млн рублей (около $13 тысяч) (Фото:t.me/ostorozhno_moskva)

Из-за масштабных потерь ВС РФ в Украине девушки мобилизованных россиян предпочитают обзавестись «запасным вариантом» на случай, если избранник навсегда останется в каком-то окопе под Кременной, либо вернется домой в неполной комплектации.

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Однако, порой, случается фальстарт, и «вторые половинки» оккупантов уходят к любовникам чуть раньше запланированного, превращая все это в настоящую мыльную оперу, как это произошло у пары из Краснознаменска Московской области.

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При этом банальной изменой их история не ограничилась, поскольку в какой-то момент у нее появились большие деньги.

Как сообщается в российских Telegram, в сентябре 2022 года 23-летний Максим М., встречавшийся с 19-летней Таней, был призван в танковую дивизию.

В связи с этим он сразу же открыл в банке счет, куда во время несения службы должны были начисляться соответствующие выплаты.

При этом карточку он отдал своей девушке, попросив, чтобы та передала ее его бабушке.

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«Максим был уверен, что дома все в порядке. Но в марте узнал две новости.
Девушка его не дождалась и уже встречается с другим. А еще Таня забрала с собой его карту с зарплатой, которую парню каждый месяц перечисляли за службу — 1,1 миллион рублей», — говорится в сообщении.

Подобные конфликты из-за денег или имущества в РФ с началом полномасштабного вторжения в Украину не редкость. Так, в Чувашии мать и вдова ликвидированного ВСУ оккупанта, которым полученной компенсации показалось мало, теперь воюют между собой за его машину.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Деньги Россияне Российские военные Война России против Украины

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