«Не можешь побороть — покорми». Видео женщины из США завирусились после того, как она решила готовить ужины для живущей на ее кухне мыши

13 сентября, 19:37
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Мышку назвали Медок (Фото:Скриншоты с видео)

Мышку назвали Медок (Фото:Скриншоты с видео)

Белла из Нью-Гэмпшира, штат США, стала известной в TikTok после того, как начала делиться там видео о поселившейся на ее кухне мышке. Девушка решила не выгонять ее, а обустроить ей собственный домик и готовить ей роскошные ужины.

Мышь постоянно воровала кусочки пищи из кухни девушки, поэтому она решила приготовить целую сырную тарелку только для грызуна. Видео собрало более 19 миллионов просмотров и около 4 миллионов лайков.

Видео дня

@jorgeregula222 he kept eating our food so we decided to do him one better #cheeseboard #mouse #hiddencamera #ifyougiveamouseacookie ♬ Le Festin (From "Ratatouille") - Movie Sounds Unlimited

Здесь мышку ждал целый ужин: тост с арахисовым маслом и джемом, орешки, малина и крошечная чашка овсяного молока.

@jorgeregula222 i decided to name him honey🍯 it was his favorite from the cheese board <3 #mouse #tinyfood #pbj #tinyfriend #ifyougiveamouseacookie #ratatouille ♬ Les Champs-Elysées - Pomplamoose

Накормив грызуна несколько раз, Белла решила пойти дальше и создать мышке ее дом. Развесила там маленькие карты, зеркало, даже полочки поставила, а еще стулья и стол. Чтобы животному было спокойнее освоиться, его там ждала тарелка спагетти.

@jorgeregula222 Replying to @thekarol420 he’s uneasy about the new location but he still visited :) what else should i put in his house? #mouse #tinyfood #spaghetti #wholesome #ifyougiveamouseacookie #ratatouille ♬ Italian Dinner Party Music - Italian Restaurant Music of Italy

Судя по видео, грызун действительно наслаждается своими ужинами и постоянно возвращается в поисках чего-нибудь нового.

Напомним, что ютубер-программист Estefannie из США создала искусственный интеллект, чтобы следить за походами в туалет своего кота Тедди. Об этом она рассказала на своем канале.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   США Мыши Милота TikTok

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