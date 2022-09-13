«Не можешь побороть — покорми». Видео женщины из США завирусились после того, как она решила готовить ужины для живущей на ее кухне мыши 13 сентября, 19:37 Мышку назвали Медок (Фото:Скриншоты с видео)

Белла из Нью-Гэмпшира, штат США, стала известной в TikTok после того, как начала делиться там видео о поселившейся на ее кухне мышке. Девушка решила не выгонять ее, а обустроить ей собственный домик и готовить ей роскошные ужины.

Мышь постоянно воровала кусочки пищи из кухни девушки, поэтому она решила приготовить целую сырную тарелку только для грызуна. Видео собрало более 19 миллионов просмотров и около 4 миллионов лайков.

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Здесь мышку ждал целый ужин: тост с арахисовым маслом и джемом, орешки, малина и крошечная чашка овсяного молока.

Накормив грызуна несколько раз, Белла решила пойти дальше и создать мышке ее дом. Развесила там маленькие карты, зеркало, даже полочки поставила, а еще стулья и стол. Чтобы животному было спокойнее освоиться, его там ждала тарелка спагетти.

Судя по видео, грызун действительно наслаждается своими ужинами и постоянно возвращается в поисках чего-нибудь нового.

Напомним, что ютубер-программист Estefannie из США создала искусственный интеллект, чтобы следить за походами в туалет своего кота Тедди. Об этом она рассказала на своем канале.

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