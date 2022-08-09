«Хотела внести вклад в победу». Десятилетняя девочка из Одесчины обрезала и продала свои волосы, чтобы помочь ВСУ

9 августа, 16:45
Прекрасна с обеими прическами (Фото:Общественное)

Прекрасна с обеими прическами (Фото:Общественное)

Десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен на помощь ВСУ. Об этом пишет Общественное.

Сюжет о школьнице появился на YouTube-канале Общественное Одесса.

https://www.youtube.com/watch?v=ed8_p4XO4uc

«Я хотела внести свой вклад в победу, чтобы помочь Вооруженным силам Украины, чтобы они могли купить себе еду, лекарства и все остальное. Не было их жалко из-за того, что они у меня очень быстро растут, поэтому через четыре года снова на такое же приду. Сейчас я себя чувствую отлично, мне легче с такими волосами, не жарко», — рассказала Дарья Безуглая.

Видео дня
Общественное Одесса
Фото: Общественное Одесса

Мама девочки Елена Безуглая отметила, что Дарья приняла решение сама, никто ее к этому не побуждал. Хотя в семье наоборот считали, что «девичья коса — это ее красота», дочь все же решили поддержать.

Волосы длиной 58 сантиметров и весом 130 грамм девочка растила четыре года. За них она смогла выручить 10 400 грн, которые передала в общественную организацию Адвокация города. «Если честно, мы прямо всем офисом чуть не плакали. Мы подарили маленькую игрушку девушке, потому что это было удивительно», — говорит помощница председателя ОО Адвокация города София Щербачук.

Напомним, что украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что 10-летняя Валерия из Киева игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тысяч гривен.

«Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия — чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. + 21 000 грн в копилку», — написал Притула в Facebook.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Благотворительность Волосы

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Важный вывод о Китае после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Символическая игра мускулами Китая в знак протеста против визита Пелоси демонстрирует, что, к счастью, Китай силен, но им не управляет такой маньяк-убийца, как Путин

9 августа, 16:50
Мнения
Фирменная полочка Borjomi в украинском супермаркете, на которой другая продукция (Фото:Артём Ильин / НВ)
Сюжет
Среди акционеров российский олигарх /
Почему из украинских магазинов исчезла грузинская вода Borjomi и когда она снова появится в продаже
9 августа, 12:54
Компании / Рынки
Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)
Нерешительный самурай /
Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело
9 августа, 09:10
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X