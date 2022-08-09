«Хотела внести вклад в победу». Десятилетняя девочка из Одесчины обрезала и продала свои волосы, чтобы помочь ВСУ 9 августа, 16:45 Прекрасна с обеими прическами (Фото:Общественное)

Десятилетняя Дарья Безуглая из Одесчины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен на помощь ВСУ. Об этом пишет Общественное.

Сюжет о школьнице появился на YouTube-канале Общественное Одесса.

«Я хотела внести свой вклад в победу, чтобы помочь Вооруженным силам Украины, чтобы они могли купить себе еду, лекарства и все остальное. Не было их жалко из-за того, что они у меня очень быстро растут, поэтому через четыре года снова на такое же приду. Сейчас я себя чувствую отлично, мне легче с такими волосами, не жарко», — рассказала Дарья Безуглая.

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Фото: Общественное Одесса

Мама девочки Елена Безуглая отметила, что Дарья приняла решение сама, никто ее к этому не побуждал. Хотя в семье наоборот считали, что «девичья коса — это ее красота», дочь все же решили поддержать.

Волосы длиной 58 сантиметров и весом 130 грамм девочка растила четыре года. За них она смогла выручить 10 400 грн, которые передала в общественную организацию Адвокация города. «Если честно, мы прямо всем офисом чуть не плакали. Мы подарили маленькую игрушку девушке, потому что это было удивительно», — говорит помощница председателя ОО Адвокация города София Щербачук.

Напомним, что украинский ведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, что 10-летняя Валерия из Киева игрой в шашки собрала для ВСУ более 20 тысяч гривен.

«Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия — чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. + 21 000 грн в копилку», — написал Притула в Facebook.

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