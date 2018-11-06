Девять вопросов Дмитрию Комарову. Смотрите блиц-интервью с ведущим программы Мир наизнанку

После эфира на Радіо НВ мы поймали ведущего передачи Мир наизнанку Дмитрия Комарова и задали ему несколько личных вопросов.

Дмитрий рассказал о своих тайных слабостях, приложениях, которыми пользуется в путешествиях, о том что раздражает в Киеве и куда он ездит в отпуск.

Смотрите также интервью Дмитрия Комарова руководителю проекта Новое Время Виталию Сычу, в котором он рассказал про масштабное путешествие по Бразилии.