Девять вопросов Дмитрию Комарову. Смотрите блиц-интервью с ведущим программы Мир наизнанку

После эфира на Радіо НВ мы поймали ведущего передачи Мир наизнанку Дмитрия Комарова и задали ему несколько личных вопросов.
Дмитрий рассказал о своих тайных слабостях, приложениях, которыми пользуется в путешествиях, о том что раздражает в Киеве и куда он ездит в отпуск.
Смотрите также интервью Дмитрия Комарова руководителю проекта Новое Время Виталию Сычу, в котором он рассказал про масштабное путешествие по Бразилии.
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