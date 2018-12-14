Десять самых популярных вопросов, заданых поисковику Google. Отвечает НВ Сегодня, 16:04 141 Цей матеріал також доступний українською

Ответы на самые популярные вопросы "как", которые украинцы задавали поисковику Google.

Компания Google опубликовала список самых популярных запросов, которые вводили украинские пользователи в 2018 году. Список традиционно разбит на категории: Самые популярные запросы, Персона года, Фильм года, ТВ-шоу года, Сериал года, Покупка года и рейтинги вопросов.

Мы решили упростить жизнь нашим читателям и ответить на самые популярные вопросы со словом Как.

Как скачать видео с ютуб

Скачивание видео с YouTube с помощью сторонних сервисов противоречит его правилам предоставления услуг. Также, скачивание видео и его републикация может повлечь за собой нарушение авторских прав, если у вас нет разрешения от автора видео.

Несмотря на это, есть несколько способов это сделать.

Первый, YouTube сам дает подписчикам премиум-пакета возможность скачивать свои видео. Доступ к подписке стоит $12.

Второй - это сервисы, которые помогают скачать видео по ссылке, например, Savefrom или 4kdownload. Для того, чтобы скачать видео с YouTube вам нужно скопировать ссылку на него, вставить ее в специальное поле выбраного сервиса и нажать кнопку скачать.

Как сделать слайм

Слайм - это популярная в США и мире игрушка-антидепресант, которая не прилипает к рукам и имеет свойства неньютоновской жидкости.

Классический слайм делается из клея ПВА, тетрабората натрия (он безопасен и его можно купить в аптеке), воды и пищевого красителя.

Наденьте перчатки. Смешайте в одноразовой посуде 100 мл клея ПВА (важно, чтобы у него не закончился срок годности), 100 мл воды и краситель (по желанию). В другой емкости смешайте тетраборат натрия с четвертью чашки воды. Соедините две жидкости и вымешивайте пока смесь не станет похожа на мягкую тягучую субстанцию. Если слайм слишком жидкий, добавьте еще немного раствора тетрабората натрия и снова вымешивайте.

Избегайте попадания слайма на слизистые оболочки и в рот.

Как удалить инстаграм

Для того чтобы безвозвратно удалить профиль в Instagram, нужно зайти на его веб-версию с телефона или компьютера и залогиниться. Дальше -

перейти на страницу удаления, ответить на несколько вопросов и подтвердить удаление.

Для того, чтобы временно заблокировать свой профиль, нужно зайти на веб-версию Instagram, перейти в меню редактировать профиль, нажать на временно заблокировать профиль и подтвердить свое решение паролем. Заблокированный профиль можно восстановить.

Как подключить Т2

В 2018 году Украина полностью переходит на цифровое вещание.

Чтобы подключить цифровое телевидение, нужно узнать поддерживает ли ваш телевизор T2. Если нет - купить DVB-T2 ресивер. Подключите антену к ресиверу, а ресивер к телевизору с помощью кабеля HDMI или RCA, в зависимости от того, какие разъемы в ваших устройствах.

Дальше нужно настроить ресивер, следуя его инструкции.

Цифровое вещание около 30 украинских телеканалов на территории Украины будет бесплатным.

Как ухаживать за орхидеей

Орхидея очень нежный и требовательный цветок, ей вредит любой избыток. Не ставьте ее под прямые солнечные лучи, сквозняки или над батареей. Рассеяный свет, стабильная температура 20-25 градусов и никакого движения воздуха.

Для орхидеи нужен прозрачный горшок с дырками, поскольку у нее фотосинтезирующие корни, которые очень легко начинают гнить при избытке влаги. Дренаж из перлита должен занимать не менее трети горшка.

Поливать орхидею нужно водой комнатной или на 3-4 градуса теплее комнатной температуры. Лучше недолить, чем перелить. Вставьте палочку в грунт на 2 часа, если она останется сухой растение нужно полить. Если в горшке есть конденсат, цветок поливать не нужно.

Как покрасить яйца на пасху

Для того чтобы покрасить яйца на Пасху, нужно купить пищевой краситель и следовать инструкции на нем.

Если вы не хотите пользоваться красителями, можете покрасить яйца луковой шелухой. Снимите шелуху с 10 луковиц, промойте ее, положите в кастрюлю, залейте водой и немного посолите. Положите в кастрюлю яйца и доведите до кипения. Варите 10-15 минут. Выложите яйца на сухую салфетку и дайте им остыть.

Как зайти в вк

16 мая 2017 года украинское правительство заблокировало ряд российских соцсетей, интернет-компаний и телеканалов за сотрудничество со спецслужбами РФ.

Зайти на сайты, которые заблокированы на территории Украины, можно с помощью VPN-сервисов.

Как дозвониться оператору Киевстар

Дозвониться оператору Киевстар можно по номерам:

466 (бесплатно с номеров Киевстар)

0 800 300 466 (бесплатно со всех номеров Украины)

+380674660466 для международных звонков

Как удалить фейсбук

Для того, чтобы удалить свой Facebook-аккаунт нужно перейти на эту страницу, залогиниться и нажать на кнопку удалить.