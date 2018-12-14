Десять самых популярных вопросов, заданых поисковику Google. Отвечает НВ
Ответы на самые популярные вопросы "как", которые украинцы задавали поисковику Google.
Компания Google опубликовала список самых популярных запросов, которые вводили украинские пользователи в 2018 году. Список традиционно разбит на категории: Самые популярные запросы, Персона года, Фильм года, ТВ-шоу года, Сериал года, Покупка года и рейтинги вопросов.
Мы решили упростить жизнь нашим читателям и ответить на самые популярные вопросы со словом Как.
Как скачать видео с ютуб
Скачивание видео с YouTube с помощью сторонних сервисов противоречит его правилам предоставления услуг. Также, скачивание видео и его републикация может повлечь за собой нарушение авторских прав, если у вас нет разрешения от автора видео.
Несмотря на это, есть несколько способов это сделать.
Первый, YouTube сам дает подписчикам премиум-пакета возможность скачивать свои видео. Доступ к подписке стоит $12.
Второй - это сервисы, которые помогают скачать видео по ссылке, например, Savefrom или 4kdownload. Для того, чтобы скачать видео с YouTube вам нужно скопировать ссылку на него, вставить ее в специальное поле выбраного сервиса и нажать кнопку скачать.
Как сделать слайм
Слайм - это популярная в США и мире игрушка-антидепресант, которая не прилипает к рукам и имеет свойства неньютоновской жидкости.
Классический слайм делается из клея ПВА, тетрабората натрия (он безопасен и его можно купить в аптеке), воды и пищевого красителя.
Наденьте перчатки. Смешайте в одноразовой посуде 100 мл клея ПВА (важно, чтобы у него не закончился срок годности), 100 мл воды и краситель (по желанию). В другой емкости смешайте тетраборат натрия с четвертью чашки воды. Соедините две жидкости и вымешивайте пока смесь не станет похожа на мягкую тягучую субстанцию. Если слайм слишком жидкий, добавьте еще немного раствора тетрабората натрия и снова вымешивайте.
Избегайте попадания слайма на слизистые оболочки и в рот.
Как удалить инстаграм
Для того чтобы безвозвратно удалить профиль в Instagram, нужно зайти на его веб-версию с телефона или компьютера и залогиниться. Дальше -
перейти на страницу удаления, ответить на несколько вопросов и подтвердить удаление.
Для того, чтобы временно заблокировать свой профиль, нужно зайти на веб-версию Instagram, перейти в меню редактировать профиль, нажать на временно заблокировать профиль и подтвердить свое решение паролем. Заблокированный профиль можно восстановить.
Как подключить Т2
В 2018 году Украина полностью переходит на цифровое вещание.
Чтобы подключить цифровое телевидение, нужно узнать поддерживает ли ваш телевизор T2. Если нет - купить DVB-T2 ресивер. Подключите антену к ресиверу, а ресивер к телевизору с помощью кабеля HDMI или RCA, в зависимости от того, какие разъемы в ваших устройствах.
Дальше нужно настроить ресивер, следуя его инструкции.
Цифровое вещание около 30 украинских телеканалов на территории Украины будет бесплатным.
Как ухаживать за орхидеей
Орхидея очень нежный и требовательный цветок, ей вредит любой избыток. Не ставьте ее под прямые солнечные лучи, сквозняки или над батареей. Рассеяный свет, стабильная температура 20-25 градусов и никакого движения воздуха.
Для орхидеи нужен прозрачный горшок с дырками, поскольку у нее фотосинтезирующие корни, которые очень легко начинают гнить при избытке влаги. Дренаж из перлита должен занимать не менее трети горшка.
Поливать орхидею нужно водой комнатной или на 3-4 градуса теплее комнатной температуры. Лучше недолить, чем перелить. Вставьте палочку в грунт на 2 часа, если она останется сухой растение нужно полить. Если в горшке есть конденсат, цветок поливать не нужно.
Как покрасить яйца на пасху
Для того чтобы покрасить яйца на Пасху, нужно купить пищевой краситель и следовать инструкции на нем.
Если вы не хотите пользоваться красителями, можете покрасить яйца луковой шелухой. Снимите шелуху с 10 луковиц, промойте ее, положите в кастрюлю, залейте водой и немного посолите. Положите в кастрюлю яйца и доведите до кипения. Варите 10-15 минут. Выложите яйца на сухую салфетку и дайте им остыть.
Как зайти в вк
16 мая 2017 года украинское правительство заблокировало ряд российских соцсетей, интернет-компаний и телеканалов за сотрудничество со спецслужбами РФ.
Зайти на сайты, которые заблокированы на территории Украины, можно с помощью VPN-сервисов.
Как дозвониться оператору Киевстар
Дозвониться оператору Киевстар можно по номерам:
- 466 (бесплатно с номеров Киевстар)
- 0 800 300 466 (бесплатно со всех номеров Украины)
- +380674660466 для международных звонков
Как удалить фейсбук
Для того, чтобы удалить свой Facebook-аккаунт нужно перейти на эту страницу, залогиниться и нажать на кнопку удалить.