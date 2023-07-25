Сюрприз под Клещевкой. ВСУ устроили засаду, разгромив целый взвод десантников РФ в районе Бахмута — видео

25 июля, 12:04
Поделиться:
Оккупанты пытались укрыться в воронках от снарядов, однако это им не помогло (Фото:Коллаж NV)

Оккупанты пытались укрыться в воронках от снарядов, однако это им не помогло (Фото:Коллаж NV)

Украинская армия продолжает операцию по окружению временно оккупированного РФ Бахмута и уже подобралась вплотную к Клещевке.

Читайте также:
ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении и под Ореховым Запорожской области — DeepState

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео боя на окраине данного населенного пункта, снятое одним из разведывательных беспилотников Сил обороны.

Примечательно, что данное сражение оказалось результатом засады украинских защитников, ставшей для захватчиков крайне неприятным сюрпризом, а это может свидетельствовать о том, что ситуацию вокруг Клещевки они уже практически не контролируют.

Видео дня

Читайте также:

Кремлевское «пушечное мясо» бунтует уже далеко не первый раз (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Свяжу, как барана, и йоб*у». Командиры оккупантов-отказников уже прямо угрожают им жестокой расправой — видео

Как видно на обнародованных кадрах, в ходе боевого столкновения десантники ВС РФ сразу же потеряли одну из своих БМП, а вторая просто бросила пехоту на произвол судьбы, в результате чего она оказалась не в самой завидном положении.

Еще больше ситуацию для них усугубил минометный огонь ВСУ.

Укрывшись в воронках от снарядов, оккупанты еще какое-то время пытались отстреливаться, однако в итоге все они были уничтожены, в очередной раз посрамив звание «российского десантника», которое и без того уже давно ассоциируется с пьяным быдлом в тельняшке и ультрамариновом берете.

https://twitter.com/dim0kq/status/1683491407774855170
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Засада Российские десантники Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X