Сюрприз под Клещевкой. ВСУ устроили засаду, разгромив целый взвод десантников РФ в районе Бахмута — видео 25 июля, 12:04 Оккупанты пытались укрыться в воронках от снарядов, однако это им не помогло (Фото:Коллаж NV)

Украинская армия продолжает операцию по окружению временно оккупированного РФ Бахмута и уже подобралась вплотную к Клещевке.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео боя на окраине данного населенного пункта, снятое одним из разведывательных беспилотников Сил обороны.

Примечательно, что данное сражение оказалось результатом засады украинских защитников, ставшей для захватчиков крайне неприятным сюрпризом, а это может свидетельствовать о том, что ситуацию вокруг Клещевки они уже практически не контролируют.

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Как видно на обнародованных кадрах, в ходе боевого столкновения десантники ВС РФ сразу же потеряли одну из своих БМП, а вторая просто бросила пехоту на произвол судьбы, в результате чего она оказалась не в самой завидном положении.

Еще больше ситуацию для них усугубил минометный огонь ВСУ.

Укрывшись в воронках от снарядов, оккупанты еще какое-то время пытались отстреливаться, однако в итоге все они были уничтожены, в очередной раз посрамив звание «российского десантника», которое и без того уже давно ассоциируется с пьяным быдлом в тельняшке и ультрамариновом берете.