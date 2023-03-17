Украинский характер. Раненый в голову десантник ВСУ продолжил бой и вышел из него победителем — видео 17 марта, 16:39 Боец ВСУ с позывным Харьков не отступил, несмотря на ранение (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные продолжают проявлять невероятный героизм, демонстрируя свою несокрушимость и силу духа даже в самых опасных ситуациях.

На странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook было опубликовано видео, на котором командир одной из ее групп спецназначения с позывным Харьков во время зачистки вражеских окопов под Бахмутом получает ранение в голову, однако продолжает бой и выходит из него победителем.

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«Во время штурмовых действий он получил ранение головы, однако продолжил уничтожать оккупантов, бросив во вражеский блиндаж две гранаты и открыв огонь из стрелкового оружия», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

В то же время, в каком состоянии сейчас находится раненый украинский герой, не уточняется.