Украинский характер. Раненый в голову десантник ВСУ продолжил бой и вышел из него победителем — видео

17 марта, 16:39
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Боец ВСУ с позывным Харьков не отступил, несмотря на ранение (Фото:Коллаж NV)

Боец ВСУ с позывным Харьков не отступил, несмотря на ранение (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные продолжают проявлять невероятный героизм, демонстрируя свою несокрушимость и силу духа даже в самых опасных ситуациях.

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На странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook было опубликовано видео, на котором командир одной из ее групп спецназначения с позывным Харьков во время зачистки вражеских окопов под Бахмутом получает ранение в голову, однако продолжает бой и выходит из него победителем.

Видео дня

«Во время штурмовых действий он получил ранение головы, однако продолжил уничтожать оккупантов, бросив во вражеский блиндаж две гранаты и открыв огонь из стрелкового оружия», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

В то же время, в каком состоянии сейчас находится раненый украинский герой, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Штурм Бахмут Героизм Война России против Украины

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