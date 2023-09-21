«Трутни и тунеядцы». В РФ депутат-генерал предложил отправлять всех безработных россиян на фронт 21 сентября, 15:40 Андрей Гурулев советует кремлевскому режиму, где искать новое «пушечное мясо» (Фото:kuzpress)

Российские власти хотят превратить всех безработных россиян в «пушечное мясо» для отправки на фронт, чтобы восполнить свои катастрофические потери в Украине.

С такой идеей в эфире одного из пропагандистских ток-шоу выступил депутат-генерал из госдумы РФ Андрей Гурулев.

Вероятно, таким образом кремлевский режим прощупывает различные варианты, как же ему организовать новую волну мобилизации, не обрушив при этом рейтинг российского диктатора Владимира Путина в преддверии так называемых «выборов» президента в 2024 году.

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Так, согласно данным совместного расследования Conflict Intelligence Team и журналистов Важных историй, в среднем путь россиянина от повестки до похоронки занимает всего 4,5 месяца. При этом каждому пятому мобилизованному оккупанту не удается прожить на фронте и двух месяцев.

В свою очередь Гурулев предлагает восполнять потери ВС РФ за счет так называемых «тунеядцев», хотя такого понятия в российском законодательстве вообще нет.

Несмотря на то, что в 2015 году власти страны и предпринимали попытку нажиться на безработных, введя так называемый «налог на бедность», однако тогда нетрудоустроенных россиян в итоге оставили в покое.

«Первая проблема — тунеядство. Люди вообще нигде не работают. Трутнями сидят на бирже труда. Мне говорят: „Давайте, мобилизацию проведем!“. Да, давайте — вон, на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, за власть советов… Кто мешает?» — предложил «трудолюбивый» депутат Гурулев.