Депутат БПП Олег Барна обматерил журналиста за вопрос про кнопкодавство

Барна спросил у журналиста про его сексуальную ориентацию

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна послал журналиста 1+1 Игоря Колтунова за вопрос про кнопкодавство.

Колтунов отметил, что Барна голосовал за троих, а когда спросил его про нарушение регламента, Барна неадекватно среагировал. Нардеп обматерил журналиста и спросил про его сексуальную ориентацию.

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