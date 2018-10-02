02 октября 2018, вторник

Депутат БПП Олег Барна обматерил журналиста за вопрос про кнопкодавство

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Барна спросил у журналиста про его сексуальную ориентацию
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Барна спросил у журналиста про его сексуальную ориентацию

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна послал журналиста 1+1 Игоря Колтунова за вопрос про кнопкодавство. 

Колтунов отметил, что Барна голосовал за троих, а когда спросил его про нарушение регламента, Барна неадекватно среагировал. Нардеп обматерил журналиста и спросил про его сексуальную ориентацию. 

Ролик содержит нецензурную лексику. 

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