Гора денег за диваном. Соцсети шокированы «заначкой» экс-замминистра Миронюка и ее происхождением 3 февраля, 10:56 По данным СМИ, все деньги Александру Миронюку в итоге вернули (Фото:DEFENCE-UA.COM)

Видео с обыском в доме бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка, обнародованное накануне, 2 февраля, шокировало украинцев.

Во время следственных действий, связанных с расследованием возможного мошенничества при закупках для армии, правоохранители нашли у него за диваном целую гору денег.

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В частности, у Миронюка было изъято 17 миллионов гривен, около $400 тысяч и более 100 тысяч евро, что просто не могло остаться без внимания соцсетей.

Фото: hannavalkovets/Twitter

Еще больше людей шокировало, когда они узнали, что все изъятые средства фигуранту уголовного дела в итоге вернули, поскольку он заявил в суде, что деньги не его.

По словам Миронюка, их ему одолжила 86-летняя жительница Харькова, в подтверждение чему он предоставил следствию некие «документы».

Фото: geterogen/Twitter