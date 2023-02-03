Гора денег за диваном. Соцсети шокированы «заначкой» экс-замминистра Миронюка и ее происхождением

3 февраля, 10:56
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По данным СМИ, все деньги Александру Миронюку в итоге вернули (Фото:DEFENCE-UA.COM)

По данным СМИ, все деньги Александру Миронюку в итоге вернули (Фото:DEFENCE-UA.COM)

Видео с обыском в доме бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка, обнародованное накануне, 2 февраля, шокировало украинцев.

Во время следственных действий, связанных с расследованием возможного мошенничества при закупках для армии, правоохранители нашли у него за диваном целую гору денег.

Видео дня

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В частности, у Миронюка было изъято 17 миллионов гривен, около $400 тысяч и более 100 тысяч евро, что просто не могло остаться без внимания соцсетей.

hannavalkovets/Twitter
Фото: hannavalkovets/Twitter
https://twitter.com/AzkovaZv/status/1621168629076365312
https://twitter.com/ua_ydudar/status/1621123107925938176
https://twitter.com/neutralityalway/status/1621420995067215873
https://twitter.com/SaveliyZalizniy/status/1621148655582597120
https://twitter.com/mukoladrachenk/status/1621256990411431939
https://twitter.com/Shpagina1985/status/1621164254186426370
https://twitter.com/3F8eObxwgBt6Ol5/status/1621348984672354304
https://twitter.com/getslowerendr/status/1621157148024778752
https://twitter.com/z7z7z73/status/1621201625560793089

Еще больше людей шокировало, когда они узнали, что все изъятые средства фигуранту уголовного дела в итоге вернули, поскольку он заявил в суде, что деньги не его.

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По словам Миронюка, их ему одолжила 86-летняя жительница Харькова, в подтверждение чему он предоставил следствию некие «документы».

geterogen/Twitter
Фото: geterogen/Twitter
https://twitter.com/VetrovNews/status/1621113055156502528
https://twitter.com/FesterAddams21/status/1621367187825885184
https://twitter.com/Oleksiy27/status/1621123973172838402
https://twitter.com/Iis0delilI/status/1621183663726596097
https://twitter.com/laukmanova/status/1621206889995304962
https://twitter.com/polovec3/status/1621129374845251586
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Минобороны Украины Чиновники Соцсети Деньги

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