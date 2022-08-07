День железнодорожника. Подборка иллюстраций и мемов к празднику героев Укрзализныци 7 августа, 10:36 Украинцы спасибо железнодорожникам и УЗ (Фото:Коллаж из иллюстраций Ярославы Яцубы и Татьяны Адамовой)

7 августа в Украине отмечают День работника железнодорожного транспорта. С начала полномасштабного вторжения поездами Укрзализныци удалось эвакуировать более 4 млн украинцев, работники преданно выполняют свои обязанности под обстрелами, встречают иностранных политиков и ежедневно двигаются к победе. НВ собрал праздничную подборку постов об украинских железнодорожниках.

УЗ - артериальная система страны. Неудивительно, что ей посвятили кучу иллюстраций украинские художники. Среди них была картина художницы Ярославы Яцубы.

Поблагодарила за работу железнодорожников также скетчерка Татьяна Адамова.

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Художница Алина Дудник изобразила поезд с интересным направлением.

Иллюстратор Александр Грехов также посвятил картину украинской железной дороге.

Не обошлось без исторических фото в поезде УЗ. В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Фотографию с ними опубликовала главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева.

Фото быстро превратили в мем, что было ожидаемо. Свои варианты предложили главный редактор Бабеля Евгений Спирин и адвокат Виктор Бенед.

Другие пользователи тоже не упустили эту возможность.

Премьер Британии и любимец украинцев Борис Джонсон также оценил поезда Укрзализныци, которым он приехал из Польши в Киев во время своего первого неанонсированного визита 9 апреля.

Фото: Facebook

В TikTok украинцы даже начали сравнивать работу железной дороги в других странах и Украине. Пока там отменяют поезда из-за плохих погодных условий, наши железнодорожники работают даже под ракетами.

В УЗ на победу работают даже животные. Четырехлетняя собака Николь вместе со своей владелицей — проводницей в Укрзализныце уже имеет на счету более десятка эвакуационных поездок. Четырехлапая даже успела побывать за границей. Стать «проводницей» ей пришлось из-за войны, ведь животное не с кем было оставить.

Напомним, что НВ рассказал историю праздника Дня железнодорожника, а также отобрал открытки и стихи для поздравлений.



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