День железнодорожника. Подборка иллюстраций и мемов к празднику героев Укрзализныци

7 августа, 10:36
Украинцы спасибо железнодорожникам и УЗ (Фото:Коллаж из иллюстраций Ярославы Яцубы и Татьяны Адамовой)

Украинцы спасибо железнодорожникам и УЗ (Фото:Коллаж из иллюстраций Ярославы Яцубы и Татьяны Адамовой)

7 августа в Украине отмечают День работника железнодорожного транспорта. С начала полномасштабного вторжения поездами Укрзализныци удалось эвакуировать более 4 млн украинцев, работники преданно выполняют свои обязанности под обстрелами, встречают иностранных политиков и ежедневно двигаются к победе. НВ собрал праздничную подборку постов об украинских железнодорожниках.

УЗ - артериальная система страны. Неудивительно, что ей посвятили кучу иллюстраций украинские художники. Среди них была картина художницы Ярославы Яцубы.

Поблагодарила за работу железнодорожников также скетчерка Татьяна Адамова.

Видео дня

Художница Алина Дудник изобразила поезд с интересным направлением.

Иллюстратор Александр Грехов также посвятил картину украинской железной дороге.

https://twitter.com/grekhov/status/1527711336070795266

Не обошлось без исторических фото в поезде УЗ. В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Фотографию с ними опубликовала главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid08ofiaDjo7DHRJqcmCJ915tY1Ytuhx6y5dV27Pjb6rTgry3CzFSzdtwfbm1W8RSCzl

Фото быстро превратили в мем, что было ожидаемо. Свои варианты предложили главный редактор Бабеля Евгений Спирин и адвокат Виктор Бенед.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/pfbid02P9X9viey4k7AWJ8tjK4Naw5whFSER5TDixZiGvDUxLvadn6Cmy6fdJAPkf3cdwfVl
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid02Jk5VYgL7cDPWwZFQg273mk7amp3JhM5mA86dx1uVE2HfjmVQQaJD6PE5csJHZaVGl

Другие пользователи тоже не упустили эту возможность.

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Премьер Британии и любимец украинцев Борис Джонсон также оценил поезда Укрзализныци, которым он приехал из Польши в Киев во время своего первого неанонсированного визита 9 апреля.

Facebook
Фото: Facebook

В TikTok украинцы даже начали сравнивать работу железной дороги в других странах и Украине. Пока там отменяют поезда из-за плохих погодных условий, наши железнодорожники работают даже под ракетами.

@whodatdana ріднесенька💔 #fyp ♬ Це було помилкою - nvrmsl

В УЗ на победу работают даже животные. Четырехлетняя собака Николь вместе со своей владелицей — проводницей в Укрзализныце уже имеет на счету более десятка эвакуационных поездок. Четырехлапая даже успела побывать за границей. Стать «проводницей» ей пришлось из-за войны, ведь животное не с кем было оставить.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid0PZ168kTmwPATAB2AmQKZLytGVrMGasurSRAN3LkoZzWtFUCckNWPxVJ4FrMezAmql

Напомним, что НВ рассказал историю праздника Дня железнодорожника, а также отобрал открытки и стихи для поздравлений.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Укрзализныця Праздники Реакция соцсетей

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