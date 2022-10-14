«День тех, кто борется». Украинские политики, журналисты и военные поздравляют защитников и защитниц Украины с праздником

14 октября, 13:09
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Каждый день — их день (Фото:Скриншот с постов)

Каждый день — их день (Фото:Скриншот с постов)

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц нашего государства. Они платят своим здоровьем и жизнью за каждое тихое утро и за каждую тихую ночь украинского народа. На их плечах держится независимость Украины и покой ее детей. Военных благодарят политики, журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Защитников и защитниц поздравил президент Украины Владимир Зеленский. «Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас», — пишет глава государства.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=xtyJuS4OkxM

Отдельное поздравление именно защитницам Украины написала первая леди Елена Зеленская. «Это очень важно, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам, и мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Более 41 тысячи из них сейчас — военные, из которых более 8 тысяч — офицерки. Еще 18 тысяч – те, кто работает в системе армии, чтобы армия работала».

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid0iPuX2LXHtkgqKTbqZ2MNsui2bRWJHDEMqRBMbRipQyaSNXyaYBWo88VcR9SKnWpEl

НВ подготовил видео к празднику с ключевыми победами ВСУ за время полномасштабного вторжения.

https://www.youtube.com/watch?v=Ni0k-yIaGuU

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных за службу и напомнил: «Вместе к победе!»

https://twitter.com/CinC_AFU/status/1580788156416217088

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных и напомнил, что Украина никогда не начинала захватнические войны и не выступала в роли агрессора. «Но своего – не отдадим».

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0BNZVNR9dv9L45NKD29iU763ZuADwUHPtRz3LhU6WTNXEaonnWoP1Kxwer9nRu1usl

Секретарь СНБО Алексей Данилов присоединился к поздравлениям.

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1580816339362807808

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал сегодняшний день одним из важнейших праздников Украины. «День уважения и благодарности всем военнослужащим, веками защищавшим Украину, а особенно тем, кто защищает всех нас сейчас от варварской российской агрессии».

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1580815185660743680

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал о победах ВСУ и поздравил их с праздником.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1580821877282332674

Глава СБУ Василий Малюк также поздравил защитников и защитниц с профессиональным праздником.

Военный из 43 ОАБр рассказал, что он и его собратья сделают с каждым, кто оскорбил Украину.

https://twitter.com/43oabrpion/status/1580803296293720065

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева попросила защитников и защитниц возвращаться живыми, ведь мы все должны увидеть отстроенную страну.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0UAPRqc7zBzNMox8DD1nNAYQHyN1v85ziiVqmBzEt8ajYjRXbicttZDKG2x78apwil

Военный ВСУ и адвокат Маси Найем также посвятил пост защитникам и защитницам в этот день.

https://twitter.com/MasiNayyem/status/1580843920447377410

Политолог Николай Давыдюк написал о том, что украинская армия первая в мире, ведь она побеждает вторую.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid02wH7z91AECxqKsnDGbzbBcfHRS9yfqEHYDRT89aG6EypAsL76MVXvRToEvRDBD3GBl

Поэтесса и певица Татьяна Власова поблагодарила ВСУ за то, что «мы есть».

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid0oPCoWSTNzAvExg4KNyhbKbLLATQwgzZ2RxGkLXCWjpXTCeax2jZ2mcNNbsazbpTil

Адвокат Виктор Бенед также поблагодарил военных за каждый день.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid0j3UW9Hns6Ld5mE2FiKZgJsNdwTyu7UnUuTN1hwZPUAGcTQGv33xtrG9poH4KfSEEl

Журналистка Наталья Бушковская написала короткое поздравление — "просто спасибо".

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02dt8SQZASztJf7vEHvjpv3BzPPdQvm4BkthLFUfN78PML14ahkSbcmoLsSEajbRRAl

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко напомнил, что благодаря военным Украина существует.

https://twitter.com/sternenko/status/1580801794028236800

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков написал о том, что свет всегда побеждает тьму.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1580809076971163648

Иллюстратор Александр Грехов подготовил картинку ко Дню защитников и защитниц.

https://twitter.com/grekhov/status/1580801601769332740

Актер и комик Тарас Стадницкий записал видео-поздравление.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid02BUnUikGdQCC6HrYJcdUuZovg1W7GvkYgmyUboY7GTJGduAZMc2QxSQ2ad6iF277Yl

Отметим, что, посоветовавшись с экспертами, военнослужащими и специалистами по военному делу, НВ назвал самых влиятельных украинских военных.

Также ко Дню защитников и защитниц Украины НВ напоминает о важнейших и ожесточенных битвах последних восьми месяцев российского вторжения, в которых Вооруженные силы Украины — независимо от результата — приложили сверхусилия, чтобы противостоять армии РФ.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Владимир Зеленский Елена Зеленская Валерий Залужный День защитников и защитниц Украины

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