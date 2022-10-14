«День тех, кто борется». Украинские политики, журналисты и военные поздравляют защитников и защитниц Украины с праздником 14 октября, 13:09 Каждый день — их день (Фото:Скриншот с постов)

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц нашего государства. Они платят своим здоровьем и жизнью за каждое тихое утро и за каждую тихую ночь украинского народа. На их плечах держится независимость Украины и покой ее детей. Военных благодарят политики, журналисты и медийные персоны. НВ собрал последние посты.

Защитников и защитниц поздравил президент Украины Владимир Зеленский. «Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто дерется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас», — пишет глава государства.

Видео дня

Отдельное поздравление именно защитницам Украины написала первая леди Елена Зеленская. «Это очень важно, что с прошлого года сегодняшний день посвящен и защитникам, и защитницам, и мы можем отметить женскую роль в спасении страны. Более 41 тысячи из них сейчас — военные, из которых более 8 тысяч — офицерки. Еще 18 тысяч – те, кто работает в системе армии, чтобы армия работала».

НВ подготовил видео к празднику с ключевыми победами ВСУ за время полномасштабного вторжения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных за службу и напомнил: «Вместе к победе!»

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных и напомнил, что Украина никогда не начинала захватнические войны и не выступала в роли агрессора. «Но своего – не отдадим».

Секретарь СНБО Алексей Данилов присоединился к поздравлениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал сегодняшний день одним из важнейших праздников Украины. «День уважения и благодарности всем военнослужащим, веками защищавшим Украину, а особенно тем, кто защищает всех нас сейчас от варварской российской агрессии».

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал о победах ВСУ и поздравил их с праздником.

Глава СБУ Василий Малюк также поздравил защитников и защитниц с профессиональным праздником.

Военный из 43 ОАБр рассказал, что он и его собратья сделают с каждым, кто оскорбил Украину.

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева попросила защитников и защитниц возвращаться живыми, ведь мы все должны увидеть отстроенную страну.

Военный ВСУ и адвокат Маси Найем также посвятил пост защитникам и защитницам в этот день.

Политолог Николай Давыдюк написал о том, что украинская армия первая в мире, ведь она побеждает вторую.

Поэтесса и певица Татьяна Власова поблагодарила ВСУ за то, что «мы есть».

Адвокат Виктор Бенед также поблагодарил военных за каждый день.

Журналистка Наталья Бушковская написала короткое поздравление — "просто спасибо".

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко напомнил, что благодаря военным Украина существует.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков написал о том, что свет всегда побеждает тьму.

Иллюстратор Александр Грехов подготовил картинку ко Дню защитников и защитниц.

Актер и комик Тарас Стадницкий записал видео-поздравление.

Отметим, что, посоветовавшись с экспертами, военнослужащими и специалистами по военному делу, НВ назвал самых влиятельных украинских военных.

Также ко Дню защитников и защитниц Украины НВ напоминает о важнейших и ожесточенных битвах последних восьми месяцев российского вторжения, в которых Вооруженные силы Украины — независимо от результата — приложили сверхусилия, чтобы противостоять армии РФ.