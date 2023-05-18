«Наша ДНК». Украинцы празднуют в соцсетях День вышиванки — обзор постов и крутых мемов

18 мая, 13:35
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Вышиванка — часть культурного кода украинцев (Фото:Ser Sanych/Twitter)

Вышиванка — часть культурного кода украинцев (Фото:Ser Sanych/Twitter)

Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки — традиционный праздник, объединяющий жителей всех регионов страны.

В 2023 году он пришелся на 18 мая.

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По этому случаю соцсети в этот день заполонили фото украинцев в своих вышиванках из разных областей страны, в том числе различных знаменитостей и первых лиц государства.

Видео дня

Скриншот/t.me
Фото: Скриншот/t.me
Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Кроме того, пользователи постят мены, посвященные этому важному элементу культурного кода, а те, у кого национальной одежды до сих пор нет, делятся своими сожалениями по этому поводу.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Facebook
Фото: Скриншот/Facebook
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Вышиванки Украинцы Праздники Традиции День вышиванки

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