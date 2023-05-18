«Наша ДНК». Украинцы празднуют в соцсетях День вышиванки — обзор постов и крутых мемов
Вышиванка — часть культурного кода украинцев (Фото:Ser Sanych/Twitter)
Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки — традиционный праздник, объединяющий жителей всех регионов страны.
В 2023 году он пришелся на 18 мая.
По этому случаю соцсети в этот день заполонили фото украинцев в своих вышиванках из разных областей страны, в том числе различных знаменитостей и первых лиц государства.
Кроме того, пользователи постят мены, посвященные этому важному элементу культурного кода, а те, у кого национальной одежды до сих пор нет, делятся своими сожалениями по этому поводу.