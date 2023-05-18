«Наша ДНК». Украинцы празднуют в соцсетях День вышиванки — обзор постов и крутых мемов 18 мая, 13:35 Вышиванка — часть культурного кода украинцев (Фото:Ser Sanych/Twitter)

Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки — традиционный праздник, объединяющий жителей всех регионов страны.

В 2023 году он пришелся на 18 мая.

По этому случаю соцсети в этот день заполонили фото украинцев в своих вышиванках из разных областей страны, в том числе различных знаменитостей и первых лиц государства.

Видео дня

Фото: Скриншот/t.me

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Twitter

Кроме того, пользователи постят мены, посвященные этому важному элементу культурного кода, а те, у кого национальной одежды до сих пор нет, делятся своими сожалениями по этому поводу.



Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter