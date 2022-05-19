«Пролайкал все ваши посты в вышиванках». Как в Сети празднуют день национального украинского наряда 19 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники в вышиванках под бронижелетами (Фото:DPSU_ua/Twitter)

19 мая в Украине отмечают день вышиванки. Украинцы публикуют фото в национальных костюмах, поздравляют друг друга и даже находят время для шуток. НВ собрало праздничные посты.

Украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

Так выглядит первая в мире боевая вышиванка, созданная в Черкассах.

68 отдельная егерская бригада напоминает, что вышиванка - это духовная броня украинцев.

Видео дня

Госпогранслужба также присоединилась к празднику.

Сухопутные войска ВСУ опубликовали чудесное фото ко Дню вышиванки.

Песик Патрон, который помогает разминировать Чернигов и область, получил праздничный наряд. Всем советуем.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко называет праздник «сердечной мышцей Украины».

Политолог Николай Давыдюк напоминает, что этот день делает нас непобедимыми.

Немножко прекрасного.

Блогер и политик Виталий Чепинога рассказал, как провел утро.

Прекрасная иллюстрация с котом.

Да, сейчас отличный повод выйти на улицу и продемонстрировать красоту украинской одежды.

Отметим, что во время войны, которую Россия развязала против Украины, праздник приобрел особое значение. Украинцы, в том числе украинские звезды, устроили в соцсетях настоящий марш вышиванок. Участие в нем приняли Дмитрий Монатик с женой Ириной, Верка Сердючка, Катя Осадча, победители Евровидения 2022 года Kalush Orchestra, группа Антитела и многие другие.



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