«Пролайкал все ваши посты в вышиванках». Как в Сети празднуют день национального украинского наряда
Украинские пограничники в вышиванках под бронижелетами (Фото:DPSU_ua/Twitter)
19 мая в Украине отмечают день вышиванки. Украинцы публикуют фото в национальных костюмах, поздравляют друг друга и даже находят время для шуток. НВ собрало праздничные посты.
Украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.
Так выглядит первая в мире боевая вышиванка, созданная в Черкассах.
68 отдельная егерская бригада напоминает, что вышиванка - это духовная броня украинцев.
Госпогранслужба также присоединилась к празднику.
Сухопутные войска ВСУ опубликовали чудесное фото ко Дню вышиванки.
Песик Патрон, который помогает разминировать Чернигов и область, получил праздничный наряд. Всем советуем.
Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко называет праздник «сердечной мышцей Украины».
Политолог Николай Давыдюк напоминает, что этот день делает нас непобедимыми.
Немножко прекрасного.
Блогер и политик Виталий Чепинога рассказал, как провел утро.
Прекрасная иллюстрация с котом.
Да, сейчас отличный повод выйти на улицу и продемонстрировать красоту украинской одежды.
Отметим, что во время войны, которую Россия развязала против Украины, праздник приобрел особое значение. Украинцы, в том числе украинские звезды, устроили в соцсетях настоящий марш вышиванок. Участие в нем приняли Дмитрий Монатик с женой Ириной, Верка Сердючка, Катя Осадча, победители Евровидения 2022 года Kalush Orchestra, группа Антитела и многие другие.
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