«Пролайкал все ваши посты в вышиванках». Как в Сети празднуют день национального украинского наряда

19 мая, 16:02
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Украинские пограничники в вышиванках под бронижелетами (Фото:DPSU_ua/Twitter)

Украинские пограничники в вышиванках под бронижелетами (Фото:DPSU_ua/Twitter)

19 мая в Украине отмечают день вышиванки. Украинцы публикуют фото в национальных костюмах, поздравляют друг друга и даже находят время для шуток. НВ собрало праздничные посты.

Украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3079883768928645

Так выглядит первая в мире боевая вышиванка, созданная в Черкассах.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125433420132529&id=112199881455883

68 отдельная егерская бригада напоминает, что вышиванка - это духовная броня украинцев.

Видео дня
https://www.facebook.com/68brigade/posts/126956946656504

Госпогранслужба также присоединилась к празднику.

https://twitter.com/DPSU_ua/status/1527193435136049154

Сухопутные войска ВСУ опубликовали чудесное фото ко Дню вышиванки.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/345562014342463

Песик Патрон, который помогает разминировать Чернигов и область, получил праздничный наряд. Всем советуем.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/376896027811626

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко называет праздник «сердечной мышцей Украины».

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/5251914281514433

Политолог Николай Давыдюк напоминает, что этот день делает нас непобедимыми.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225425267191707

Немножко прекрасного.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/128231439856174

Блогер и политик Виталий Чепинога рассказал, как провел утро.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5374207439290568

Прекрасная иллюстрация с котом.

https://www.facebook.com/Inzir/posts/561264525357335

Да, сейчас отличный повод выйти на улицу и продемонстрировать красоту украинской одежды.

https://twitter.com/appeasiing/status/1527238153874153473

Отметим, что во время войны, которую Россия развязала против Украины, праздник приобрел особое значение. Украинцы, в том числе украинские звезды, устроили в соцсетях настоящий марш вышиванок. Участие в нем приняли Дмитрий Монатик с женой Ириной, Верка Сердючка, Катя Осадча, победители Евровидения 2022 года Kalush Orchestra, группа Антитела и многие другие.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вышиванки Реакция соцсетей День вышиванки

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