«Оккупант ищет свою половинку». Для украинцев в День святого Валентина романтика смешалась с черным юмором

14 февраля, 12:30
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Какие времена, такие и «валентинки» (Фото:Коллаж NV)

Какие времена, такие и «валентинки» (Фото:Коллаж NV)

Несмотря на российскую агрессию, отразившуюся практически на всех аспектах жизни украинцев, они, как и прежде, не отказывают себе в мелких радостях вроде празднования Дня святого Валентина.

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В связи с этим в 2023 году он каким-то непостижимым образом переплелся с темой войны, породив странные, а местами даже сюрреалистичные мемы, которые смешали в себе романтику и черный юмор.

Видео дня

Найдет ли военнослужащий ВС РФ свою вторую половинку после удара ВСУ?

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Сколько нужно «хороших россиян», чтобы сложить из них «валентинку»?

Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Может ли существовать любовь между разведывательными дронами?

https://twitter.com/small10space/status/1625257405293395969

А между ПТРК Javelin и танком оккупантов?

https://twitter.com/vestnikstabilno/status/1625393300310982656

Этими и многими другими вопросами в День всех влюбленных задаются пользователи соцсетей, пытаясь осмыслить новую реальность, в которой они вынуждены отмечать данный праздник.

https://twitter.com/mixvoronezh/status/1625382377500430338
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mhCemKRutSbEfy9bo1uDxebohtxKAB7TMKEuTqtWM8eaCkxTXxDAJ7CRVcCav32hl&id=100001341712403
https://twitter.com/operativno_ZSU/status/1625397459114512386
https://twitter.com/babaikit/status/1625396342104154112
https://www.facebook.com/nikitavltitov/posts/pfbid026yd7Y4a2kdJjoRU6T7wdXZdzbT5cMLXGspwW2Tv9DX4jifH9Ha9zyovfdGpW1Cu8l&show_text=true&width=500
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook
https://twitter.com/operativno_ZSU/status/1625433588836536320
https://www.facebook.com/iana.polianska/posts/pfbid08SGAgMPXfr3SpV1SVKZ2PsYzgeu8zQEi4BQPkZd2xiRXJpJYWTcfhouoZuGhybBDl&show_text=true&width=500
https://twitter.com/Peter79233966/status/1625436257735045121
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети День святого Валентина Праздники День влюбленных Война России против Украины

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