«Оккупант ищет свою половинку». Для украинцев в День святого Валентина романтика смешалась с черным юмором 14 февраля, 12:30 Какие времена, такие и «валентинки» (Фото:Коллаж NV)

Несмотря на российскую агрессию, отразившуюся практически на всех аспектах жизни украинцев, они, как и прежде, не отказывают себе в мелких радостях вроде празднования Дня святого Валентина.

В связи с этим в 2023 году он каким-то непостижимым образом переплелся с темой войны, породив странные, а местами даже сюрреалистичные мемы, которые смешали в себе романтику и черный юмор.

Видео дня

Найдет ли военнослужащий ВС РФ свою вторую половинку после удара ВСУ?

Фото: Скриншот с Facebook

Сколько нужно «хороших россиян», чтобы сложить из них «валентинку»?

Фото: Скриншот с Facebook

Может ли существовать любовь между разведывательными дронами?

А между ПТРК Javelin и танком оккупантов?

Этими и многими другими вопросами в День всех влюбленных задаются пользователи соцсетей, пытаясь осмыслить новую реальность, в которой они вынуждены отмечать данный праздник.

Фото: Скриншот с Facebook