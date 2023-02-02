«Они не метеорологи». В Укргидрометцентре заявили, что верить прогнозам сурков нельзя, и даже объяснили, почему

2 февраля, 16:06
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День сурка призван привлечь внимание к необходимости защиты этих животных (Фото:silvano fabris/flickr.com)

День сурка призван привлечь внимание к необходимости защиты этих животных (Фото:silvano fabris/flickr.com)

В День сурка, который отмечается 2 февраля, Укргидрометцентр решил вдруг опровергнуть миф о способности этих животных предсказывать погоду.

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Там объяснили, что речь идет о грызунах, а они в метеорологии не разбираются.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

«Что мы думаем о прогнозах сурков? К серьезным научным прогнозам и синоптике это не имеет никакого отношения», — отметили специалисты.

Видео дня

Вместе с тем они напомнили, что в 2021 году сурки были отнесены в Украине к исчезающим видам и внесены в Красную книгу, в связи с чем призвали заботиться о выживании популяции этих животных.

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«Идея этого праздника (Дня сурка — ред.) остается неизменной — привлечение внимания к биоразнообразию и сохранение украинской степи… В связи с тем, что существование сурка связано с целинами и перелогами, сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление, проводить информационную работу среди охотников», — подчеркнули в Укргидрометцентре.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Животные Метеорологи День сурка сурки

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