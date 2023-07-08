Юбилей Залужного. Украинские летчики сделали главкому ВСУ оригинальный подарок — фото

8 июля, 15:37
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Летчики уверены, что лучший подарок Залужному — это «мертвая русня» (Фото:Минобороны)

Летчики уверены, что лучший подарок Залужному — это «мертвая русня» (Фото:Минобороны)

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному 8 июля исполнилось 50 лет.

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По этому поводу украинские военные летчики решили сделать ему оригинальный подарок.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал у себя в Telegram-канале фото американской управляемой авиабомбы JDAM-ER, подготовленной к сбросу на российских оккупантов, с поздравлением по случаю юбилея Залужного.

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«С юбилеем, Валерий Федорович. Лучший подарок — мертвая русня!» — написали пилоты.

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t.me/MykolaOleshchuk
Фото: t.me/MykolaOleshchuk

В свою очередь вертолетчики также не остались в стороне, и украсили свои ракеты поздравительными надписями и рисунком с Грогу, более известного как «малыш Йода», который уже ставл своеобразным талисманом главкома ВСУ.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1677636874834268161
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) День рождения Поздравления Юбилей Подарок Воздушные силы Валерий Залужный Война России против Украины

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