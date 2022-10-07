«Доживи до Гааги, ху**о». Подборка «пожеланий» российскому диктатору Путину от украинцев в день его, к сожалению, рождения 7 октября, 19:32 Прекрасные иллюстрации (Фото:Коллаж из соцсетей)

7 октября российский диктатор Владимир Путин, к сожалению, отмечает свое 70-летие. Украинцы надеются, что это последний день рождения президента РФ, чего, собственно, ему и желают. НВ собрал последние посты.

«Поздравление» Путину передали из украинского Луганска.

Хорошая подборка.

Писатель и певец Сергей Жадан отметил, что с восьмым десятком лет президент РФ разменял еще и восьмой пакет санкций. Ждём, когда уже будет обычный пакет.

Видео дня

Блогер Антон Ходза поделился с читателями великолепной иллюстрацией.



Политолог Николай Давыдюк предложил отличный подарок.

Ходячая реклама контрацептивов, а не диктатор.

Иллюстратор Александр Грехов пожелал Путину дожить до Гааги.

Блогер Игорь Лаченков тоже нашел несколько слов президенту РФ.

Манифестируем!

И торт для именинника.

Отметим, что бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в день 70-летия российского диктатора Владимира Путина заявил, что у него уже нет шансов, но они все еще есть у России.

