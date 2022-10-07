«Доживи до Гааги, ху**о». Подборка «пожеланий» российскому диктатору Путину от украинцев в день его, к сожалению, рождения

7 октября, 19:32
Поделиться:
Прекрасные иллюстрации (Фото:Коллаж из соцсетей)

Прекрасные иллюстрации (Фото:Коллаж из соцсетей)

7 октября российский диктатор Владимир Путин, к сожалению, отмечает свое 70-летие. Украинцы надеются, что это последний день рождения президента РФ, чего, собственно, ему и желают. НВ собрал последние посты.

«Поздравление» Путину передали из украинского Луганска.

Хорошая подборка.

Писатель и певец Сергей Жадан отметил, что с восьмым десятком лет президент РФ разменял еще и восьмой пакет санкций. Ждём, когда уже будет обычный пакет.

Видео дня

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1578337192128413696

Блогер Антон Ходза поделился с читателями великолепной иллюстрацией.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid0BfhjZ7tM7Y6WcNpxX6kDx1aKnAFW1uFfC4Vhnk6ufHqKzD38R5viFQ9CpvNBgFTal

Политолог Николай Давыдюк предложил отличный подарок.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid0opKSdwHdxLDJBEy7X8VTRJZvhe5onyrf3btASRyjcqYN1bSneAyrJQatbtDC97S8l

Ходячая реклама контрацептивов, а не диктатор.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid033T7CcznT1QT1U8b3QrZndfRxVqvTHjawvreV2tS22AdAX5k8bzvy39PqjzdHaANpl

Иллюстратор Александр Грехов пожелал Путину дожить до Гааги.

https://twitter.com/grekhov/status/1578124576780943375

Блогер Игорь Лаченков тоже нашел несколько слов президенту РФ.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1578290710922424320

Манифестируем!

https://twitter.com/gaynationalisto/status/1578317527888715776

И торт для именинника.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qCUjchGDNqhdV8EXjJ9nC8vFTKPWheVAdARpGSssoMQf5b6MPpzMef1AQikTCwMel&id=100049424780703

Отметим, что бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в день 70-летия российского диктатора Владимира Путина заявил, что у него уже нет шансов, но они все еще есть у России.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Владимир Путин День рождения Реакция соцсетей

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X