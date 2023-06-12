С последним «днем россии». Украинцы «поздравляют» граждан РФ с их национальным праздником
Под руководством диктатора Владимира Путина РФ оказалась «на дне», а может и вовсе исчезнуть (Фото:Коллаж NV)
В понедельник, 12 июня, в РФ отмечают так называемый «день России», который в этом году проходит в условиях социально-политической смуты.
На фоне позорного провала всех планов по захвату Украины и отсутствия каких-либо позитивных новостей даже огромная машина кремлевской пропаганды оказалась неспособной создать хотя бы иллюзию прежнего воодушевления среди сторонников «русского мира».
Еще больше сложившуюся ситуацию усугубляют информационные атаки украинцев, напоминающих россиянам о том «дне», на котором оказалась их страна под руководством диктаторского режима Владимира Путина.
По случаю такого «праздника» пользователи соцсетей призывают еще больше донатить на ВСУ, чтобы те могли как можно лучше «поздравить» страну-агрессора со столь «знаменательной» датой.
При этом некоторые считают, что это может оказаться вообще последним «днем России» в ее истории.