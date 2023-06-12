С последним «днем россии». Украинцы «поздравляют» граждан РФ с их национальным праздником 12 июня, 11:58 Под руководством диктатора Владимира Путина РФ оказалась «на дне», а может и вовсе исчезнуть (Фото:Коллаж NV)

В понедельник, 12 июня, в РФ отмечают так называемый «день России», который в этом году проходит в условиях социально-политической смуты.

На фоне позорного провала всех планов по захвату Украины и отсутствия каких-либо позитивных новостей даже огромная машина кремлевской пропаганды оказалась неспособной создать хотя бы иллюзию прежнего воодушевления среди сторонников «русского мира».

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Еще больше сложившуюся ситуацию усугубляют информационные атаки украинцев, напоминающих россиянам о том «дне», на котором оказалась их страна под руководством диктаторского режима Владимира Путина.

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Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Полонені російські хробаки,яких виловили з води на Херсонщині вітають расію зі святом pic.twitter.com/TFwZCpQmf9 — Мисливець за зорями (@small10space) June 12, 2023

По случаю такого «праздника» пользователи соцсетей призывают еще больше донатить на ВСУ, чтобы те могли как можно лучше «поздравить» страну-агрессора со столь «знаменательной» датой.

Фото: Скриншот/Twitter

При этом некоторые считают, что это может оказаться вообще последним «днем России» в ее истории.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter