С последним «днем россии». Украинцы «поздравляют» граждан РФ с их национальным праздником

12 июня, 11:58
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Под руководством диктатора Владимира Путина РФ оказалась «на дне», а может и вовсе исчезнуть (Фото:Коллаж NV)

Под руководством диктатора Владимира Путина РФ оказалась «на дне», а может и вовсе исчезнуть (Фото:Коллаж NV)

В понедельник, 12 июня, в РФ отмечают так называемый «день России», который в этом году проходит в условиях социально-политической смуты.

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На фоне позорного провала всех планов по захвату Украины и отсутствия каких-либо позитивных новостей даже огромная машина кремлевской пропаганды оказалась неспособной создать хотя бы иллюзию прежнего воодушевления среди сторонников «русского мира».

Видео дня

Еще больше сложившуюся ситуацию усугубляют информационные атаки украинцев, напоминающих россиянам о том «дне», на котором оказалась их страна под руководством диктаторского режима Владимира Путина.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/monmarancy/status/1668177037251563520
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

По случаю такого «праздника» пользователи соцсетей призывают еще больше донатить на ВСУ, чтобы те могли как можно лучше «поздравить» страну-агрессора со столь «знаменательной» датой.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

При этом некоторые считают, что это может оказаться вообще последним «днем России» в ее истории.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Соцсети Украинцы Россияне Праздники Война России против Украины

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