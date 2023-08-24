«Русским мир» провалился. В соцсетях сообщили об украинском флаге в Бердянске на День Независимости — видео 24 августа, 16:20 Жители Бердянска показали свою несгибаемость (Фото:Скриншот видео t.me/brdVP)

Похоже, что временная оккупация российскими войсками Бердянска Запорожской области так и не сломила его жителей.

Как сообщают пользователи соцсетей, по случаю Дня Независимости Украины кто-то из горожан установил там сине-желтый флаг.

В подтверждение этому в местных пабликах появилось соответствующее видео.

Видео дня

«Утром на посту на Мелитопольском шоссе развивался украинский флаг!», — рассказали в Telegram-канале Бердянськ Сьогодні, комментируя обнародованные кадры.

И хотя, как отмечают местные жители, после обеда оккупанты украинский госсимвол все же убрали, его появление свидетельствует о том, что навязать идеи так называемого «русского мира» им там все же так и не удалось.