«Русским мир» провалился. В соцсетях сообщили об украинском флаге в Бердянске на День Независимости — видео

24 августа, 16:20
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Жители Бердянска показали свою несгибаемость (Фото:Скриншот видео t.me/brdVP)

Жители Бердянска показали свою несгибаемость (Фото:Скриншот видео t.me/brdVP)

Похоже, что временная оккупация российскими войсками Бердянска Запорожской области так и не сломила его жителей.

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Как сообщают пользователи соцсетей, по случаю Дня Независимости Украины кто-то из горожан установил там сине-желтый флаг.

В подтверждение этому в местных пабликах появилось соответствующее видео.

Видео дня

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«Утром на посту на Мелитопольском шоссе развивался украинский флаг!», — рассказали в Telegram-канале Бердянськ Сьогодні, комментируя обнародованные кадры.

И хотя, как отмечают местные жители, после обеда оккупанты украинский госсимвол все же убрали, его появление свидетельствует о том, что навязать идеи так называемого «русского мира» им там все же так и не удалось.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Флаг Украины Бердянск День Независимости Украины Праздники Война России против Украины

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