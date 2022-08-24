«С праздником, великий народ!». Как весь мир поздравляет Украину с Днем Независимости в соцсетях

24 августа, 13:22
С праздником, самая лучшая страна в мире! (Фото:НВ)

С праздником, самая лучшая страна в мире! (Фото:НВ)

24 августа 2022 Украина отмечает 31 годовщину своей независимости. Уже 182 дня объединенный, прекрасный и сильный народ борется за свою свободу, поэтому праздник в этом году чувствуется по-особому. Не только украинцы поздравляют друг друга с Днем Независимости, к ним присоединился весь мир, наблюдающий за героическим сражением несокрушимых, свободных людей. НВ собрал посты иностранных политиков, журналистов, кинорежиссеров и других медийных персон. С праздником, непобедимая страна!

Видео поздравления президента Украины Владимира Зеленского можно посмотреть на YouTube-канале НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=_k3hBKs6DVg

Кроме этого, глава государства в честь праздника запостил серию портретов военных командиров, рожденных во времена независимости.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0t2NtY2NzKmQ6XZBZ8ngyK9B8G6PH9B25S4RV5sGhwfwoAXBX5g8C6gsqJBrqC4DYl

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, что нынешний праздник украинцы встречают с чувством любви и единства, а также жажды победы.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0QWpRm3hgr7xm52y7SvzBDDBEL38tXqUiRPLsv4NTzENFEUDotpkZjcXAWyHoQ6Pyl

Украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

https://www.youtube.com/watch?v=JHHbWyX_wlI

НВ также поздравил читателей с Днем Независимости.

К поздравлениям присоединился и старший советник Конгресса США Пол Массаро, успевший стать любимцем украинцев.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1562205597919059969

Если речь уже о тех, кого обожает вся Украина, то вот поздравление с Днем Независимости от британского премьера Бориса Джонсона.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1562335835579891718

В Великобритании оркестр Шотландской гвардии исполнил песню «Стефания».

Журналист Михаил Ткач поблагодарил народ за Независимость!

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02toGCqLKJJ3GEf7dvry4L2CAtX7tFH4wvJoEnEjtC8skejzeEEvbGG9RLN1MZ62mKl

Блогер и политик Виталий Чепинога рассказал о символическом: в честь 31-й годовщины Украины он утром прошел не 15 км, а 31.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid036qmdpMxiJmCSzKZee7RvhjBBgfdGsQsW1hWdDLtmZr1sSXyvEAw5TmVXcjBqiQaHl

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева поделилась историей о том, как ее родители решили вернуться в Крым и дважды голосовали за независимость Украины. Пост-благодарность невероятно проницательный.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid02V939tp57Kzhm8dQXmQaTWbjn4iUmRsgwXu8bSuhVvXV2jQN9PM1uWhQJeH2x8fUZl

Политолог Николай Давыдюк напоминает, что свобода — это «суть жизни».

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid02CEsondgjNewXhAcNf8yLpzv94iJVbkrKcRCXYYvGf9UWiU2GEs1TMSvnhfEmUhP4l

Журналистка Наталья Бушковская в честь праздника запостила молитву украинского националиста.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0xX4cj2a8BZ4YFqqHHTtMCk44Za5uBd6aQ96t7kcBHbdiXR5dyEEyC3M9ZX43oy9Ul

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев спел гимн Украины своим читателям.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1562190997798682626

Журналистка Виктория Сибир поблагодарила всех, благодаря кому украинцы сейчас празднуют Независимость.

https://www.facebook.com/100000000938125/posts/pfbid02FMBaEUPjx624w9i5NCtpH8x7LVZuXKi9ReZXW73xzKd16G2CWtPQ4ffxeksNSgsEl/?d=n

Общественный активист Сергей Стерненко поздравил народ с национальным праздником.

https://twitter.com/sternenko/status/1562310734524153856

К поздравлениям также присоединился блогер Игорь Лаченков, который недавно вместе с фондом Сергея Притулы приобрел спутник для ВСУ.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1562183465583448066

Иллюстратор Александр Грехов предлагает украинцам выбрать подарок ко Дню Независимости. Скажем, можно ли этим подарком прямо по Крымскому мосту?

https://twitter.com/grekhov/status/1561616691267780610

На официальном Твиттер-аккаунте Украины также появилось поздравление вместе с виш-листом (то есть тем, что можно подарить украинцам в честь праздника).

https://twitter.com/Ukraine/status/1562340882287890432

Писатель и музыкант Сергей Жадан напомнил, что это большая честь принадлежать к такому народу.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1562347576468422656

Актуальное поздравление с фотографией из Крыма.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02NPdQVDTkDGqqNUrKHFTmJqdFqR8z53EL2Aa4XA7UWksYYojDiMtxLvhA1NuFVqd5l

И не забывайте о важном!

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid02z71v9DX6bdrE6kZZcBvyTqH52LSA3HAdwwmT5XkBatpJNwxGNVAho8EYFqbX65PFl

Напомним, что НВ рассказал, как Украина будет праздновать 24 августа в условиях войны.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Борис Джонсон День независимости Поздравления День Независимости Украины Реакция соцсетей Владимир Зеленский Валерий Залужный

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