«С праздником, великий народ!». Как весь мир поздравляет Украину с Днем Независимости в соцсетях 24 августа, 13:22 С праздником, самая лучшая страна в мире! (Фото:НВ)

24 августа 2022 Украина отмечает 31 годовщину своей независимости. Уже 182 дня объединенный, прекрасный и сильный народ борется за свою свободу, поэтому праздник в этом году чувствуется по-особому. Не только украинцы поздравляют друг друга с Днем Независимости, к ним присоединился весь мир, наблюдающий за героическим сражением несокрушимых, свободных людей. НВ собрал посты иностранных политиков, журналистов, кинорежиссеров и других медийных персон. С праздником, непобедимая страна!

Видео поздравления президента Украины Владимира Зеленского можно посмотреть на YouTube-канале НВ.

Кроме этого, глава государства в честь праздника запостил серию портретов военных командиров, рожденных во времена независимости.

Видео дня

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил, что нынешний праздник украинцы встречают с чувством любви и единства, а также жажды победы.

Украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

НВ также поздравил читателей с Днем Независимости.

К поздравлениям присоединился и старший советник Конгресса США Пол Массаро, успевший стать любимцем украинцев.

Если речь уже о тех, кого обожает вся Украина, то вот поздравление с Днем Независимости от британского премьера Бориса Джонсона.

В Великобритании оркестр Шотландской гвардии исполнил песню «Стефания».

Журналист Михаил Ткач поблагодарил народ за Независимость!

Блогер и политик Виталий Чепинога рассказал о символическом: в честь 31-й годовщины Украины он утром прошел не 15 км, а 31.

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева поделилась историей о том, как ее родители решили вернуться в Крым и дважды голосовали за независимость Украины. Пост-благодарность невероятно проницательный.

Политолог Николай Давыдюк напоминает, что свобода — это «суть жизни».

Журналистка Наталья Бушковская в честь праздника запостила молитву украинского националиста.

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев спел гимн Украины своим читателям.

Журналистка Виктория Сибир поблагодарила всех, благодаря кому украинцы сейчас празднуют Независимость.

Общественный активист Сергей Стерненко поздравил народ с национальным праздником.

К поздравлениям также присоединился блогер Игорь Лаченков, который недавно вместе с фондом Сергея Притулы приобрел спутник для ВСУ.

Иллюстратор Александр Грехов предлагает украинцам выбрать подарок ко Дню Независимости. Скажем, можно ли этим подарком прямо по Крымскому мосту?

На официальном Твиттер-аккаунте Украины также появилось поздравление вместе с виш-листом (то есть тем, что можно подарить украинцам в честь праздника).

Писатель и музыкант Сергей Жадан напомнил, что это большая честь принадлежать к такому народу.

Актуальное поздравление с фотографией из Крыма.

И не забывайте о важном!

Напомним, что НВ рассказал, как Украина будет праздновать 24 августа в условиях войны.



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