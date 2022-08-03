Всемирный день арбуза. Подборка мемов и иллюстраций из соцсетей к празднику херсонской ягодки

3 августа, 14:03
Я тебя услышал! (Фото:Василий Савчур/Facebook)

Я тебя услышал! (Фото:Василий Савчур/Facebook)

3 августа мир отмечает день арбуза. Для украинцев это особый праздник, ведь имеет прямую ассоциацию с Херсонщиной, где Украина выращивает больше всего арбузов, и которая временно находится под оккупацией РФ. Граждане ждут освобождения города и сладких ягод на полках магазинов, а НВ собрал мемы и иллюстрации к празднику.

Ни слова больше.

https://www.facebook.com/100001341712403/posts/pfbid02viyMpX14Tv9Psq2Y356WdjWX92qbq15ojgFymFc6pvNbywEhCGJ8JwiL6Dt8JeGSl/?d=n
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FQZJP4vLTGemVMr8QR9wbNNDL8bZk9vC9KjNjqgDkDHjosKRd81gVxMG7y5ZZLTAl&id=100001341712403

ВСУ приглашают на арбузы.

https://twitter.com/Kontuzich/status/1534479838907596801

Все украинцы сейчас:

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0yqpqDMk1HAR1nesyNXr27wDk3Tj6ynvYC5iN8Y6KQmdJizxdkeYdzdrHrk3BpK4Jl

Обращение к оккупантам.

Даже природа за Украину.

https://www.facebook.com/Moshkovsky.art/posts/pfbid0vjr7nbaXAXcGu2bJmtxZu1QHhUAqYRK5rK2G5WcZKYhwcenN2u1Cr49rhyduXwNjl

Важный пункт в to do list этим летом.

Почтенная персона из Херсона.

Видео дня
https://www.facebook.com/Moshkovsky.art/posts/pfbid02FdmgENLuMTBWznAgeq2aDEQgS13Nf6AxEB3V64SEFZsYPWhwyV6qWkrrFUbzR2z5l

Еще немного подождать.

https://www.facebook.com/taksalife/posts/pfbid02DzDGH2x72ckbeH1wamfXHU9Wa16XoT4ND8c3ZFUV5CnRnfeeweb8ic8n8ZLs6Jnyl

И красивый натюрморт.

Напомним, что российская оккупация отрезала херсонских и запорожских фермеров от украинского рынка. Предпринимателей заставляют отдавать урожай по дешевке бизнесам, подконтрольным силовикам страны-агрессора. В соцсетях украинцы скучают по мелитопольской черешне и верят в то, что в августе уже будут есть херсонские арбузы. Ягодам посвящают мемы и иллюстрации. НВ сделал подборку.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Херсон Праздники Мемы Арбуз

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