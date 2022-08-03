Всемирный день арбуза. Подборка мемов и иллюстраций из соцсетей к празднику херсонской ягодки 3 августа, 14:03 Я тебя услышал! (Фото:Василий Савчур/Facebook)

3 августа мир отмечает день арбуза. Для украинцев это особый праздник, ведь имеет прямую ассоциацию с Херсонщиной, где Украина выращивает больше всего арбузов, и которая временно находится под оккупацией РФ. Граждане ждут освобождения города и сладких ягод на полках магазинов, а НВ собрал мемы и иллюстрации к празднику.

Ни слова больше.

ВСУ приглашают на арбузы.

Все украинцы сейчас:

Обращение к оккупантам.

Даже природа за Украину.

Важный пункт в to do list этим летом.

Почтенная персона из Херсона.

Видео дня

Еще немного подождать.

И красивый натюрморт.

Напомним, что российская оккупация отрезала херсонских и запорожских фермеров от украинского рынка. Предпринимателей заставляют отдавать урожай по дешевке бизнесам, подконтрольным силовикам страны-агрессора. В соцсетях украинцы скучают по мелитопольской черешне и верят в то, что в августе уже будут есть херсонские арбузы. Ягодам посвящают мемы и иллюстрации. НВ сделал подборку.



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