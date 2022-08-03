Всемирный день арбуза. Подборка мемов и иллюстраций из соцсетей к празднику херсонской ягодки
Я тебя услышал! (Фото:Василий Савчур/Facebook)
3 августа мир отмечает день арбуза. Для украинцев это особый праздник, ведь имеет прямую ассоциацию с Херсонщиной, где Украина выращивает больше всего арбузов, и которая временно находится под оккупацией РФ. Граждане ждут освобождения города и сладких ягод на полках магазинов, а НВ собрал мемы и иллюстрации к празднику.
Ни слова больше.
ВСУ приглашают на арбузы.
Все украинцы сейчас:
Обращение к оккупантам.
Даже природа за Украину.
Важный пункт в to do list этим летом.
Почтенная персона из Херсона.
Еще немного подождать.
И красивый натюрморт.
Напомним, что российская оккупация отрезала херсонских и запорожских фермеров от украинского рынка. Предпринимателей заставляют отдавать урожай по дешевке бизнесам, подконтрольным силовикам страны-агрессора. В соцсетях украинцы скучают по мелитопольской черешне и верят в то, что в августе уже будут есть херсонские арбузы. Ягодам посвящают мемы и иллюстрации. НВ сделал подборку.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.