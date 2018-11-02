Делай всё правильно. Мэр столицы Тайваня записал хип-хоп трек и снялся в клипе на него

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Бывший хирург, а теперь мэр Тай Бэя 59-летний Кэ Вэньчжэ записал песню Do Things Right (рус. Делай всё правильно) и пригласил спеть вместе известного тайванского репера Chunyan, пишет Citylab.

Политик очень популярен на Тайване, на его YouTube канале 12 миллионов подписчиков. Ему предлагают идти на пост президента.

Сам Кэ Вэньчжэ объяснил смысл песни так: "Если ты хочешь сделать то, в чем мало разбираешься - ничего страшного, главное начать. Возможность достается только тем, кто пробует. Кто-то будет смеяться, но каждый должен сам управлять своей жизнью".