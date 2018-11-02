02 ноября 2018, пятница

Делай всё правильно. Мэр столицы Тайваня записал хип-хоп трек и снялся в клипе на него

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На YouTube канале мэра 12 миллионов подписчиков
скрин из видео

На YouTube канале мэра 12 миллионов подписчиков

Ты мэр одного из самых развитых городов мира, тебя поддерживают, твоя популярность растет. Как закрепить результат - мощным хип-хоп клипом. 

Бывший хирург, а теперь мэр Тай Бэя 59-летний Кэ Вэньчжэ записал песню Do Things Right (рус. Делай всё правильно) и пригласил спеть вместе известного тайванского репера Chunyan, пишет Citylab. 

Политик очень популярен на Тайване, на его YouTube канале 12 миллионов подписчиков. Ему предлагают идти на пост президента. 

Сам Кэ Вэньчжэ объяснил смысл песни так: "Если ты хочешь сделать то, в чем мало разбираешься - ничего страшного, главное начать. Возможность достается только тем, кто пробует. Кто-то будет смеяться, но каждый должен сам управлять своей жизнью". 

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