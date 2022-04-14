«Убаюкивал, чтобы она была счастлива». История 84-летнего дедушки, спасшего свою семью из-под обстрелов на Запорожье 14 апреля, 16:27 Цей матеріал також доступний українською «Я убаюкивал ее, чтобы она была счастлива» (Фото:ЮНИСЕФ)

84-летний Валентин Николаевич спас свою семью из-под обстрелов в Запорожской области. Как единственный водитель в семье, ему пришлось провести за рулем несколько суток, чтобы довезти родных в Ивано-Франковск. Первую остановку они совершили в Запорожье, в центре беженцев. Там дедушка убаюкивал свою внучку, а видео момента облетело соцсети.

Позже историю Валентина Николаевича и его семьи рассказали ЮНИСЕФ.

«Почти месяц семья скрывалась от бомбежек в подвале дома в селе Степное Запорожской области. После того как они едва не потеряли маму детей Марию и съели все запасы, дедушка, единственный водитель в семье, повез своих сына, невестку, трех внуков и собачку в Ивано-Франковск, впервые в жизни преодолевая за рулем такое большое расстояние», — говорится в посте.

Видео дня

Герой истории был свидетелем Второй мировой войны. «Я в детстве играл патронами, но не хочу, чтобы у моих внуков было такое же детство», — рассказал дедушка. В настоящее время вся семья находится в безопасности. Вернутся ли они в свою деревню — не знают, дома ведь нет, а поля и леса усеяны минами.

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину многим людям пришлось оставить своих любимцев во время эвакуации или владельцы погибли и животные остались сами. Котики и собачки бродили на улицах разбомбленных городов. Но им часто везет встретить новую семью или вернуться к старой благодаря волонтерам. НВ собрало несколько историй со счастливым концом.

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