Плюнул на Путина и спел. Дед Толя из TikTok набрал популярность после исполнения песни Stefania группы Kalush Orchestra 17 мая, 20:53 Цей матеріал також доступний українською Показал отношение украинского народа к Путину (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Дедушка Анатолий из TikTok исполнил победную песню группы Kalush Orchestra — Stefania. Пользователей больше заинтересовал момент, в котором мужчина сплевывает перед исполнением — прочищает горло, так сказать. В дуэтах к нему подставляли портрет президента РФ Владимира Путина и флаг России. НВ собрал самые смешные видео.

Вот вам оригинал. Дедушка искренне исполняет украинскую песню.

А вот портрет Путина.

Флаг России.

Очень жизненно. Слишком, так сказать.

Дедушка всегда поможет.

Мем для украинцев.

Видео дня

В тренд попал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Все смотрели Евровидение.



ВСУ тоже в тренде.

Дедушка, спасибо!

Напомним, 14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения. Украинская группа Kalush Orchestra завоевала первое место в песенном конкурсе. Ребят приветствовали как украинские политики, так и мировые лидеры. На утро 15 мая новостная лента разнообразилась еще и шутками и мемами от пользователей о счастливом событии. НВ собрал актуальные посты.



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