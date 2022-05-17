Плюнул на Путина и спел. Дед Толя из TikTok набрал популярность после исполнения песни Stefania группы Kalush Orchestra

17 мая, 20:53
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Показал отношение украинского народа к Путину (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Показал отношение украинского народа к Путину (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Дедушка Анатолий из TikTok исполнил победную песню группы Kalush Orchestra — Stefania. Пользователей больше заинтересовал момент, в котором мужчина сплевывает перед исполнением — прочищает горло, так сказать. В дуэтах к нему подставляли портрет президента РФ Владимира Путина и флаг России. НВ собрал самые смешные видео.

Вот вам оригинал. Дедушка искренне исполняет украинскую песню.

@did.tolya.vnuk Дід Толя і Стефанія 👴🏼 #дідтоля #калуш #стефанія #євробачення #спів #ковер ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

А вот портрет Путина.

@timavslone #дуэт с @did.tolya.vnuk ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Флаг России.

@_ukr_boy_ #дует з @did.tolya.vnuk #раша#параша#стефанія#євробачення#переможець ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Очень жизненно. Слишком, так сказать.

@y.yevchenko #дуэт с @did.tolya.vnuk ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Дедушка всегда поможет.

@yarik_smile #дует з @did.tolya.vnuk ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Мем для украинцев.

Видео дня
@angkliktokarev #дует з @did.tolya.vnuk #україна🇺🇦 #яукраїнкаіяцимпишаюсь💙💛❣️❣️❣️ #євробачення2022 ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

В тренд попал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

@mireeek_79 #дуэт с @did.tolya.vnuk ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Все смотрели Евровидение.

@montesmirnyy #дуэт с @did.tolya.vnuk 😅🇺🇦💪🏽 #калуш #стефанія #євробачення2022 ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

ВСУ тоже в тренде.

@jeka_eagle #дует з @did.tolya.vnuk ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Дедушка, спасибо!

Напомним, 14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения. Украинская группа Kalush Orchestra завоевала первое место в песенном конкурсе. Ребят приветствовали как украинские политики, так и мировые лидеры. На утро 15 мая новостная лента разнообразилась еще и шутками и мемами от пользователей о счастливом событии. НВ собрал актуальные посты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   TikTok Kalush Orchestra Stefania

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