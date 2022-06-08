«Плюнул и стал популярным». Внук деда Толи, прославившегося в TikTok «кавером» на песню Stefania, дал интервью о семейном творчестве 8 июня, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Внук и дед (Фото:Скриншот с видео интервью и TikTok)

Александр Гусин, автор страницы Дед Толя и внук в TikTok, дал интервью о семейном творчестве, неожиданной популярности и помощи ВСУ. Разговаривала с парнем актриса и телеведущая Татьяна Михина. Видео было опубликовано на канале SOS.

Идея к Александру Гусину пришла, когда он понял, что хочет добавить «жизни» к приложению, где обычно становятся популярными повторения одних и тех же трендов. Сначала он снимал видео со своей девушкой, затем главным героем стал дед Толя и его вспыльчивый характер.

Видео дня

Говорил Гусин и об отношении самого деда Толи к съемке. Цитатой: «Да ему пофиг на это все», но вместе с тем признал, что «то, как матерится дед — никто не матерится», и это часто приносит много лайков.

Автор видео открыл секрет съемок и рассказал о том, что часто приходится ждать момента и хорошего настроения у дедушки, потому что тот может просто выйти из кадра и отказаться от участия в съемках.

Зарабатывают внук с дедом на поздравлениях с праздниками, которые заказывают подписчики, и рекламе в TikTok.

Также у героя интервью есть магазин со своим мерчом, но Гусин признается, что заказывают люди редко.

В конце интервью Гусин дал советы новачкам, желающим развивать свой TikTok.

Напомним, что Дедушка Анатолий из TikTok исполнил победную песню группы Kalush Orchestra - Stefania. Пользователей больше заинтересовал момент, в котором мужчина сплевывает перед исполнением – прочищает горло, так сказать. В дуэтах к нему подставляли портрет президента РФ Владимира Путина и флаг России. НВ собрал самые смешные видео.

Также у деда Толи и внука есть другие соцсети. В TikTok за ними следят более 704 тысяч подписчиков.

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