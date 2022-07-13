«Голою дупою по гембльованій дошці». Авторка страницы Давай займемся текстом популяризирует украинский язык через интересные примеры

13 июля, 13:39
Интересная история картофеля (Фото:Давай займемся текстом/Facebook)

Интересная история картофеля (Фото:Давай займемся текстом/Facebook)

Текст-инструктор Наталья Мисюк на своей странице под названием Давай займемся текстом популяризирует украинский язык благодаря диалектным и забавным фразам, которыми он заменяет общеупотребительные выражения. Например, «а я предупреждала» — это «имеешь, Ганя, праздник». Кроме этого, на странице можно найти отличия в языке разных областях Украины, романтические выражения и интересные фразеологизмы. НВ собрало несколько постов.

Немного уроков галицкого диалекта. Вам это «тре».

Facebook
Фото: Facebook
Facebook
Фото: Facebook

Если фраза «а я предупреждала» вам не подходит — вот отличный вариант.

Facebook
Фото: Facebook

Главные поездки этим летом — «до дупи по крупи».

Видео дня
https://www.facebook.com/maketexts/posts/pfbid034czGZA68NyfqbPZ8DTXe1Tqhy4pCyhUo7fHJtA64pHrnwJuN764Pqqf9gf8Zy8yjl

Кроме этого на странице можно увидеть инфографику того, как называют один и тот же предмет в разных областях Украины.

Facebook
Фото: Facebook

Немного романтики.

Facebook
Фото: Facebook

А это украинцы хорошо умеют.

Facebook
Фото: Facebook

Напомним, что украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где та говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрал актуальные видео.

Также ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова в новом выпуске своего совместного проекта. Взрослые девочки затронули языковой вопрос. Звездные подруги рассказали, почему не могут вести свое шоу на украинском языке. Многие украинцы подвергли критике позицию женщин. НВ собрал последние мнения.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Facebook Украинский язык

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